Filtro de barro une tradição com estética e permanece vivo nos lares

Item tradicional nas cozinhas brasileiras, o filtro de barro representa muito mais que um simples objeto doméstico. O utensílio, oriundo da argila, é conhecido por seu potencial de limpeza da água para consumo de maneira sustentável, tido como um dos mais confiáveis do mundo, e por atravessar gerações com uma estética que contribui também para a decoração do lar.

O filtro de barro, do formato que é conhecido e tomou conta dos lares, surgiu nas primeiras décadas do século XX, sendo um produto de origem brasileira, do interior de São Paulo. Os responsáveis pela elaboração do objeto foram os imigrantes portugueses e italianos, já conhecedores da tecnologia ‘revolucionária’ que utilizava pedras filtrantes para o tratamento da água de beber.

"Até o final do século XIX, ali no começo do século XX, não existiam equipamentos nacionais que conseguiam purificar água. Tudo que as famílias brasileiras tinham era a possibilidade de importar alguns equipamentos que faziam essa função. Filtros metálicos que vinham da Europa e filtros de pedras imensas que vinham dos Açores. Eram caros e restritos para famílias mais ricas", explica Júlio César Bellingieri, economista, doutor em geografia e estudioso da história do filtro de barro no Brasil.

O que é a argila?

Popularmente tratada como mineral, a argila é o sedimento formado por pequenas particulas, podendo ser composto pelos chamados minerais argilosos ou por uma mistura deles, de acordo com a definição dada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Para além da matéria-prima do bom e velho filtro de barro, a argila está presente em diversos setores. O sedimento é peça-chave para materiais da construção civil, para a estética, para a indústria farmacêutica e agricultura.

Dentro do universo da mineração, as argilas são divididas em ‘comuns’ e ‘especiais’. Enquanto a primeira se faz presente na fabricação de urnas funerárias, vasos, tijolos e na composição do cimento, a segunda abre um leque de possibilidades para sua utilização, como a clarificação de óleo, desenvolvimento de produtos cosméticos e até a produção de porcelana.

O filtro de barro

Peça encontrada em grande parte dos lares brasileiros, o filtro de barro passou por um processo de transformação. Antes dele, os povos originários já utilizavam recipientes de argila para o armazenamento de água.

Pesquisadora de relações étnico-raciais, a professora de história e mestra em educação Joselice Souza explica a relação entre os povos originários e a ‘moringa’, também encontrada nas casas localizadas longe dos grandes centros urbanos, embora não conte com a mesma tecnologia de filtragem dos filtros de barro.

"O nosso bom e velho filtro de barro, da maneira que a gente conhece, aquele formato, aquela argila avermelhada, carrega muitos saberes dos povos indígenas. Até porque, a arte ceramista é milenar, portanto já estava aqui no território que viria se tornar o Brasil muito antes da presença europeia. Vários povos já trabalhavam com argila, alguns chamam a atenção pelo alto grau de sofisticação", explica a historiadora, que cita os povos marajoaras e baniwa como exemplos.

Segundo a pesquisadora, o trabalho inicial de fabricação manual das peças era feito predominantemente por mulheres. Para os homens, cabia o processo de pesquisa e descoberta das reservas de argila.

A sofisticação, a forma como se moldava, era trabalho de mulheres Joselice Souza sobre primeiras peças confeccionadas com a argila

"Se a gente observar algumas etnias do Norte, a gente tem como destaque os Marajoaras, os Baniwa, os Carajá, que já produziam esses utensílios de maneira totalmente manual, destacando que é um trabalho essencialmente feminino, a produção de cerâmica é um trabalho feminino. Enquanto os homens ficavam responsáveis pela descoberta das reservas de argila, coletar e levar para o grupo, as mulheres eram responsáveis pela moldagem, a sofisticação, a forma como se moldava, era trabalho de mulheres", pontua.

A historiadora afirma ainda que a criação do filtro de barro, com a utilização da tradicional vela, se deu com a necessidade de consumo de água saudável, visto que os grandes centros urbanos não tinham, naquele período, saneamento básico adequado, o que acarretava em uma série de doenças fruto da água de má qualidade.

“O filtro, propriamente dito, já é um outro contexto, de pós-abolição, Brasil republicano, reformas urbanas, de grande precariedade nas cidades no Brasil. As pessoas adoeciam muito por causa da má qualidade da água, falta de saneamento básico [...] Aí se desenvolveu a vela, é uma invenção creditada a um imigrante italiano que aqui trabalhava, que permite uma filtragem eficiente”, diz a historiadora.

Júlio Cesar Bellingieri traçou rapidamente uma linha do tempo entre a criação do filtro e o avanço da indústria voltada para o produto no Brasil, após as décadas de 1910 e 1920. A origem do objeto é incerta, mas sua disseminação, segundo o pesquisador, aconteceu por conta de seu valor considerado acessível e por sua capacidade em transformar a qualidade da água.

"Não dá para saber onde foi inventado exatamente, porque muitos imigrantes vieram para cá [...] Esse filtro de barro, o novo produto inventado, que refrescava a água, esse produto passou a ser disseminado pelas famílias pelo estado ao longo das décadas. Algumas empresas passaram a crescer em tamanho, e começaram a ganhar mercados nacionais. As famílias, até mesmo as de baixa renda, passaram a ter um produto à disposição, um produto nacional e barato. Esse produto acabou disseminando a água tratada dentro da casa das pessoas. Foi assim que o filtro acabou surgindo", afirma Júlio César Bellingiari.

Vela e sustentabilidade

Enquanto o filtro de barro é responsável pelo resfriamento da água, um dos aspectos que atrai o item para as cozinhas brasileiras, a vela faz a parte essencial, garantir a filtragem da água colocada no recipiente.

A vela tem formato cilíndrico e é composto por uma material poroso, formado por cerâmica, com micropartículas de prata, que conseguem reter as impurezas sólidas.

A parte interna da vela é composta por nanopartículas de prata e carvão ativado de origem vegetal, garantindo a filtragem da água colocada no recipiente.

Especialistas apontam que o tempo ideal para a troca da vela do filtro de barro deve ocorrer a cada seis meses. Já o recipiente (filtro) deve ser utilizado por até cinco anos.

Estudos recentes apontam também que o filtro de barro é um dos mais confiáveis do mundo. O item foi citado no livro The Drinking Water Book, de Colin Ingram como o detentor do melhor sistema de purificação do planeta.

Tradição e beleza

Além da tradição, o filtro de barro também ganhou o status de peça decorativa nas últimas décadas, passando a ser visto como um item para ornamentação das casas.

Dono de uma loja de artesanatos na Feira de São Joaquim, principal mercado popular de Salvador, Fernando Teixeira vive da venda de produtos feitos de argila. O filtro de barro é, segundo ele, um dos objetos mais procurados pelos cliente.

O preço considerado acessível, em torno de R$ 170, e a promessa de uma água com melhor qualidade e naturalmente fresca, se tornam atrativos para o consumidor que dispensa os novos purificadores de água e escolhem o filtro natural.

"Trabalho aqui já faz uns 34 anos. Cheguei aqui para passar uns dias ajudando meu pai e meu tio, terminei ficando por aqui. Nessa brincadeira, já tem 34 anos. Cheguei aqui com uns 23, 24 anos", iniciou o vendedor, que continuou.

"Hoje, a procura pelo filtro de barro está maior porque o povo diz que tem muita química na água, o que colocam na água. Então, o filtro de barro combate mais, limpa toda essa química. Uma vela com qualidade boa faz a água sair mais pura, mais limpa, uma água mais suave, não sai uma água pesada", afirmou.

Arquiteta, Amanda Fraga ressalta que o filtro de barro, enquanto peça decorativa, ganhou força por seu aspecto que remete à memória e à afetividade.

“O filtro de barro sempre esteve presente nas cozinhas do interior e agora voltou com força como peça de design afetivo — aquele que remete à memória, à infância e às tradições familiares. Com a crescente valorização da arquitetura afetiva, objetos antes considerados “antigos” têm se transformado em símbolos de decoração que celebram o tempo, o cuidado e a história de cada peça”, argumenta a arquiteta.

Bahia - potência mineral

A mineração permanece como uma das principais atividades econômicas da Bahia. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), em 2024, o estado exportou 606 mil toneladas de minérios, arrecadando um total de U$S 1,5 bilhão.

O setor também gerou 15.823 empregos no mesmo período, chegando a mais de 170 mil, se for levado em consideração os trabalhos indiretos. A Bahia também lidera a produção de 18 substâncias minerais. Entre elas, estão o níquel, o mármore, o talco e o cobre.

