A força da Bahia: como o estado se prepara para receber o ecossistema da mineração em 2025

Faltando menos de um mês para a realização de um dos maiores eventos de mineração da América Latina, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), lideranças e grandes nomes do setor de mineração se preparam para entregar uma diversidade de temáticas, discussões e atividades na programação nos dias 27 a 30 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador.

A Bahia é estrategicamente um dos principais players para receber demandas do setor mineral, e isso é reforçado em números: o estado ocupa o terceiro lugar entre os maiores produtores minerais do país, atrás apenas de Minas Gerais e Pará e foi responsável por movimentar R$ 3,5 bilhões com a produção mineral, no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e do Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE/BA).

Além de ser potência em produção mineral e em diversidade na tipologia de minerais, a Bahia também se destaca por ser o centro de discussões da nova era verde, marcada inadiavelmente pela transição energética.

O que a Bahia prepara para esse momento

Para vislumbrar o lugar da Bahia neste cenário, mostrando oportunidades e tendências em tecnologia do setor para o economia, a Exposibram contará com sessões magnas e painéis temáticos simultâneos que apresentarão aos congressistas o cenário mais atual da mineração mundial e regional, com a presença de especialistas renomados, representantes do setor produtivo, governamental e terceiro setor.

Devem ser trazidas para as discussões temáticas referentes às demandas atuais da área, o protagonismo da Bahia e do Nordeste na produção mineral, o papel da mineração na COP30 e entre outras urgências ambientais, econômicas, políticas e sociais.

Uma dessas exigências do setor está ligada à expansão de um plano inadiável a nível global: a transição energética, processo que exige não apenas o crescimento da geração renovável, mas também o fornecimento de minerais estratégicos para sustentar essa nova matriz.

É exemplo do painel “Minerais Críticos e Estratégicos e o Downstream da Cadeia Produtiva”, com a participação de especialistas geológicos, jurídicos e minerários e o painel “Potencial Brasileiro para Minerais Críticos e Estratégicos”, com o liderança da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e empresas mineradoras brasileiras.

Adicionalmente, é necessário discutir novos projetos e metas de descarbonização do setor. Segundo especialistas, esta já é uma das esferas com menores emissões, representando cerca de 0,055%, de acordo com Júlio Nery, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

Por exemplo no painel Zero Carbon Mining: Resultados Alcançados e Próximos Passos para descarbonização do setor mineral, que receberá lideranças de principais mineradoras brasileiras.

O diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Raul Jungmann, reforça que a agenda da Exposibram será guiada pelos grandes desafios nacionais e globais. A meta principal é ampliar a mineração com o foco total na sustentabilidade e inovação, um objetivo que orienta os painéis sobre descarbonização. Na sequência, Jungmann detalha outros temas cruciais que terão grande espaço no Congresso.

“Também terão grande espaço temas como minérios para a fabricação de fertilizantes, indispensáveis para a segurança alimentar; energia e economia circular, que estão no centro da descarbonização e da eficiência dos processos; além de financiamento para a mineração, um desafio para viabilizar projetos em meio às novas exigências de responsabilidade socioambiental", aponta o presidente.

A abordagem desses temas oferece respostas às transformações globais e às expectativas da sociedade por uma atividade cada vez mais responsável, inovadora e comprometida com o futuro Raul Jungmann - diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)

A CBPM reforça esse objetivo e diz que pretende aproximar o setor mineral da sociedade mostrando que a mineração está presente em tudo no dia a dia das pessoas.

“Este ano, trazemos novidades que reforçam nosso compromisso com a inovação e a transparência no setor mineral: a Litoteca Digital da CBPM, que oferece acesso online ao acervo geológico da Bahia; o Minera Bahia, portal que centraliza o acesso aos dados de pesquisa mineral da companhia, promovendo transparência e desenvolvimento do setor; e o HUB de Mineração, um passo importante para fortalecer a integração entre ciência, tecnologia e setor mineral, criando soluções que atendam às necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, respeitem o meio ambiente”, disse Henrique Carballal, presidente da CBPM.

“Também teremos como destaque o projeto Garimpo Legal, idealizado pela CBPM, que tem como objetivo promover a qualificação técnica, a formalização e o fortalecimento da atividade garimpeira no estado da Bahia. A iniciativa busca garantir condições dignas de trabalho, segurança jurídica, acesso à informação e práticas ambientalmente responsáveis para os garimpeiros”, continua ele.

Bahia também é líder em investimentos minerais

A mineração desponta esse avanço em todo o Brasil, mas é na Bahia que essa evolução se reflete com destaque: No primeiro trimestre de 2025, a participação na exportação, que chegou a 3,34% de todo o cenário nacional, resultou para a economia baiana, R$ 311,6 milhões em faturamento no mesmo período. Entre janeiro e março deste ano, mais de 200 empregos foram gerados com o setor de mineração.

Em 2024, esse desponte se refletiu em R$ 10,1 bilhões em faturamento, posicionando a Bahia em 4ª lugar no ranking de maiores receitas do setor mineral. E isso porque a Bahia conta com 47 substâncias minerais produzidas capazes de fomentar esses números.

Para que atuem e iniciem na exploração dos recursos minerais da União, o setor, além de estar em conformidades com licenças ambientais e demais documentos regulatórios, precisa estar em consonância também com a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CEFEM), uma taxa cobrada das empresas de mineração no Brasil que é distribuída entre União, Estados e Municípios.

Dos R$ 7,5 bilhões arrecadados em todo o Brasil, a Bahia foi responsável por R$ 167 milhões, em 2024, também ficando em 4ª colocado no ranking. O cenário posiciona o estado como um dos maiores players da mineração, com previsão de investimentos entre 2025 e 2029 de US$ 68,4 bilhões, sendo quase US$ 9 bilhões na Bahia, representando 13,2% do total

Exposibram quer expandir inovação e investimentos

O evento internacional, realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), com apoio do Governo da Bahia e da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o patrocínio de diversas mineradoras, deve receber cerca de 30 mil participantes em Salvador. Essa colaboração é vista como um reforço à estratégia do estado no cenário mineral para impulsionar a promoção de um ambiente favorável à atração de investimentos, inovação e sustentabilidade.

O congresso vai reunir as maiores mineradoras em atuação no Brasil e no mundo, fornecedores de equipamentos e tecnologia, universidades, órgãos públicos, entidades de classe e representantes de comunidades.

Para fortalecer essa relação de investimentos, o evento também prepara rodadas de negócios entre empresas participantes, através de reuniões híbridas: presenciais em Salvador, e virtuais com compradores online (presença de fornecedores por videoconferência ou presencial).

“A Exposibram representa muito mais do que a realização de um grande evento setorial. Trata-se de um dos encontros mais importantes da mineração no cenário nacional e internacional, o que garante ampla visibilidade à Bahia e ao Nordeste como pólos estratégicos de produção mineral. Esse destaque contribui para atrair novos investimentos, estimular parcerias empresariais e fortalecer a imagem da região no mapa global da mineração. A mineração em larga escala induz à criação de uma rede de fornecedores, ou seja, abre possibilidade para novas empresas de diversos segmentos”, aponta Jungmann.

O evento também contará com a abertura da Bolsa de Valores de Toronto (TSX), no dia 28 de outubro. “Um ato inédito que projeta internacionalmente o setor mineral baiano e coloca a Bahia no centro das atenções globais, reforçando o nosso potencial de atrair novos investimentos e consolidar parcerias estratégicas”, disse o presidente da CBPM.

Além dos investimentos envolvendo os movimentos empresariais da Exposibram, lideranças do setor mineral também preveem um impacto positivo em um fluxo maior de outras cadeias.

“Do ponto de vista econômico, a feira e o congresso movimentam diretamente a cadeia de turismo, serviços, hotelaria e comércio local, além de gerar empregos temporários e oportunidades de negócios para empresas da região. Já no aspecto social, o evento promove a troca de conhecimento técnico e científico, fomenta debates sobre sustentabilidade, inovação e responsabilidade socioambiental e reforça o papel da mineração como vetor de desenvolvimento”, continuou Jungmann.

Setor exalta Exposibram e prevê negócios na Bahia

A Homerun Resources é uma das parceiras no congresso e espera expandir os negócios na Bahia a partir de futuros relacionamentos na Exposibram. O grupo se prepara com representantes e delegações internacionais para participações em painéis e encontro com parceiros, investidores e atores locais.

É um evento fundamental que reúne os líderes que estão moldando o futuro do Brasil em mineração e materiais energéticos. Como uma empresa totalmente focada em avançar nossas operações na Bahia, vemos essa como uma oportunidade importante para fortalecer relacionamentos e mostrar o progresso que estamos alcançando na região. Estamos entusiasmados em contribuir de forma significativa para esse evento dinâmico e destacar a crescente importância da Bahia no cenário global Tyler Muir - head de Relações com Investidores do grupo Homerun

Outro destaque está na Galvani, que participa pela primeira vez na Exposibram. A mineradora, líder na produção de fertilizante fosfatados, aponta que a presença acontece em um momento singular da trajetória da empresa, que também desponta expansão no Estado.

Estamos conduzindo uma importante expansão na Bahia, que reforça nosso protagonismo no mercado de mineração e amplia nossa capacidade de atender ao agronegócio brasileiro com fertilizantes de alta qualidade. Mais do que apresentar nossos projetos, estar na Exposibram é reafirmar nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor mineral, fundamentais para o crescimento do país Marcelo Silvestre - diretor-presidente da Galvani

Já a Brazil Iron cita as oportunidades de “minerais verde” que a Bahia tem potencial de produzir, como o HBI (Hot Briquetted Iron), o chamado “ferro verde”, insumo essencial para abastecer os fornos elétricos usados na produção sustentável de aço.

O ferro que mineradora se refere é fruto do minério de ferro, o qual o estado conta com reservas de altíssima pureza e elevada concentração do elemento, um diferencial raro presente em apenas 3% das reservas globais.

Isso demonstra que a Bahia está preparada tanto para liderar já no presente quanto para dar saltos de inovação à medida que as tecnologias se consolidem. Após 30 anos, a Bahia volta a sediar a Exposibram e se reafirma como um polo de inovação e sustentabilidade. A Bahia está construindo um legado de mineração limpa e inteligente, provando que é possível unir prosperidade econômica com responsabilidade ambiental e social Emerson Souza - vice-presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron

A Brazil Iron faz parte dessa jornada e estará na Exposibram para, ao lado do povo baiano, contribuir para a construção de um futuro que alia crescimento econômico à descarbonização da indústria do aço — um desafio global que exige ação imediata”, continuou o VP da mineradora.