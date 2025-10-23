Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Segundo a PM, os três presos são todos da Bamor - Foto: Briga torcida Imbuí

A briga entre integrantes das torcidas organizadas do Bahia e do Vitória, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 23, no bairro do Imbuí, em Salvador, foi premeditada, segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE. Antes do confronto físico, os integrantes já teriam trocado ameaças nas redes sociais.

De acordo com o major Roberto César, da Rondesp Atlântico, companhia que atuou na ocorrência, a confusão, que envolveu membros da Bamor e da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), aconteceu de forma generalizada com uso de arma brancas e também de outros objetos, como:

barras de ferro;

pedras;

pedaços de madeira;

cocos

“Nossas equipes realizavam patrulhamento tático quando se depararam com diversos indivíduos uniformizados com as camisas das torcidas organizadas dos times do Bahia e do Vitória em plena briga generalizada, nas imediações da Avenida Jorge Amado, no Imbuí. Um dos vândalos estava em um carro com as quatro portas abertas. Conseguimos abordar três, mas os demais fugiram”, contou o major ao Portal A TARDE.

Segundo a Polícia Militar, os três detidos são integrantes da Bamor. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes, nos Barris, onde a ocorrência foi registrada.

Buscas na região

Equipes policiais realizaram varreduras na área para localizar os outros envolvidos, mas ninguém mais foi encontrado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes. Confira a lista:

1 veículo Renault/Kicks, placa TCT8C96;

1 iPhone XS Max dourado;

1 Xiaomi;

1 carteira preta contendo um cartão Inter, cartão de Aluguel Social, cartão Visa e R$ 737 em espécie;

1 iPhone 12 azul;

1 iPhone 7 Plus;

1 iPhone 13 azul.

O Portal A TARDE entrou em contato com a diretoria e a defesa da Bamor, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.