POLÍCIA
Mais de 100 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros são furtados
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira
Por Redação
A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador investiga o furto de 132 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira (30).
A Polícia Civil identificou dois suspeitos e solicitou os mandados de busca e apreensão. Três celulares foram apreendidos e um dos pertencia ao Corpo de Bombeiro foi recuperado.
Leia Também:
Outros nove celulares já tinham sido recuperados anteriormente pelos policiais. Um dos suspeitos foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e foi liberado.
A polícia informou que as investigações continuam para recuperar o restante dos celulares furtados e responsabilizar criminalmente os autores dos crimes de furto e receptação.
