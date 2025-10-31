Mais de 100 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros são furtados

Aparelhos recuperados pela Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador investiga o furto de 132 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira (30).

A Polícia Civil identificou dois suspeitos e solicitou os mandados de busca e apreensão. Três celulares foram apreendidos e um dos pertencia ao Corpo de Bombeiro foi recuperado.

Outros nove celulares já tinham sido recuperados anteriormente pelos policiais. Um dos suspeitos foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

A polícia informou que as investigações continuam para recuperar o restante dos celulares furtados e responsabilizar criminalmente os autores dos crimes de furto e receptação.