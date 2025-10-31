Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mais de 100 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros são furtados

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 10:15 h
Aparelhos recuperados pela Polícia Civil
Aparelhos recuperados pela Polícia Civil -

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador investiga o furto de 132 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na quinta-feira (30).

A Polícia Civil identificou dois suspeitos e solicitou os mandados de busca e apreensão. Três celulares foram apreendidos e um dos pertencia ao Corpo de Bombeiro foi recuperado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus
Sobe o número de baianos envolvidos em megaoperação no Rio de Janeiro
Integrantes da Bamor são presos em operação policial em Salvador

Outros nove celulares já tinham sido recuperados anteriormente pelos policiais. Um dos suspeitos foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

A polícia informou que as investigações continuam para recuperar o restante dos celulares furtados e responsabilizar criminalmente os autores dos crimes de furto e receptação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celulares furtados corpo de bombeiros Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aparelhos recuperados pela Polícia Civil
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Aparelhos recuperados pela Polícia Civil
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Aparelhos recuperados pela Polícia Civil
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

Aparelhos recuperados pela Polícia Civil
Play

Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo

x