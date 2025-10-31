Integrantes da Bamor são presos em operação policial em Salvador

Grupo é responsável por articular e executar ataques - Foto: Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Quatro integrantes Torcida Organizada Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia, foram presos durante a Operação Fair Play, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, nas primeiras horas desta sexta-feira, 31, em Salvador. Outros quatro mandados de prisão e nove de busca e apreensão são cumpridos.

Segundo a PC, os alvos da operação são investigados pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo e associação criminosa, ocorridos durante confrontos entre torcidas rivais. O grupo é responsável por articular e executar ataques ligados a disputas entre torcidas.

Os presos foram identificados como Thiago de Souza Oliveira, Alan Rafael Regis Alves de Aquino, Daniel Cruz Alves Júnior e Tássio Alves Neris.

Ataque a torcida do Cruzeiro

As investigações começaram após um roubo registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Salvador, quando cerca de dez homens, em quatro veículos, interceptaram e roubaram o diretor da torcida Pavilhão Independente, ligada ao Esporte Clube Cruzeiro, em um carro de aplicativo.

O condutor estava com passageiros quando foi interceptado por diversos homens, precisando abandonar o carro. Segundo a polícia Civil, os suspeitos roubaram malas, roupas, objetos pessoais e eletrônicos que pertenciam a dois passageiros que estavam a bordo.



Os criminosos não só roubaram pertences, como também destruíram o carro. O automóvel, de modelo Renault Kwid, ficou totalmente danificado, principalmente na parte traseira.

Operação Fair Play

De acordo com a Polícia Civil, mandados de prisão estão sendo cumpridos nos bairros de Pero Vaz, Capelinha de São Caetano, Cosme de Farias, além de Vida nova, em Lauro de Freitas. Já em Nazaré e Macaúbas, as equipes realizam buscas e apreensões.

Na sede da torcida, no bairro de Nazaré, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. No local, foram encontrados uma bomba de fabricação caseira, facas, armas brancas, fogos de artifício, pedaços de madeira, celulares, notebook, rádios comunicadores, maquinetas de cartões, cadernos de anotações e bebidas alcoólicas.

A operação tem a atuação de 100 policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), além dos Departamentos Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom) e de Polícia Técnica (DPT).

