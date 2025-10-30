Menu
AÇÃO CRIMINOSA

Vídeo: trio de assaltantes morre em confronto após roubar ônibus

Imagens mostram ação criminosa dos bandidos antes do confronto

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/10/2025 - 20:49 h
Suspeitos integravam uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus
Suspeitos integravam uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus

Três homens suspeitos de praticar assaltos a ônibus foram mortos na tarde desta quinta-feira, 30, em um confronto com policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Coletivos (DERRC), no bairro Nova Candeias, em Candeias, região metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o trio havia acabado de roubar um coletivo que circulava pela região quando se deparou com uma equipe que realizava diligências preventivas. Houve troca de tiros, e os suspeitos foram baleados no local.

Em vídeo recebido pelo Portal A TARDE, é possível ver a ação criminosa dos bandidos horas antes da troca de tiros. Segundo uma fonte policial, apesar da data do vídeo ser outra, as imagens são de momentos antes do confronto.

Os três suspeitos feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Ouro Negro, mas não resistiram aos ferimentos e morreram pouco após a chegada à unidade.

Quadrilha especializada em roubos a ônibus

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos integravam uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus e já vinham sendo monitorados pelas autoridades.

Moradores relataram que a ação criminosa da quadrilha vinha causando medo na região, com registros quase diários de assaltos a coletivos nos últimos dias.

Durante a ocorrência, a polícia apreendeu armas com os suspeitos. As identidades dos três homens não foram divulgadas, e as investigações seguem em andamento para apurar responsabilidades e possíveis comparsas.

