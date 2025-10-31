Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem: “Parem"

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

A irmã de Penélope, conhecida como “Japinha do CV”, fez um apelo nas redes sociais para que imagens do corpo da jovem não sejam mais compartilhadas após a megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Ela afirmou que o perfil será usado apenas para homenagens, compartilhando fotos de Penélope feliz e sorrindo, em memória da jovem.

Quem era a "Japinha"

Apontada como uma pessoa de confiança dos líderes locais do tráfico, “Penélope”, como também era chamada, atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas. Ela era considerada uma figura de confiança dos principais líderes locais do tráfico, ela recorrentemente postava fotos ostentando armas em suas redes sociais.

O corpo dela foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de intenso tiroteio. De acordo com informações obtidas pela reportagem, Penélope foi atingida por um disparo de fuzil que esfacelou sua cabeça, depois de resistir à abordagem policial e abrir fogo contra os agentes.

No momento do confronto, ela usava roupa camuflada e colete tático, com compartimentos para carregadores de fuzil, indícios de seu papel ativo na linha de frente da facção.