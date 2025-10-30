INVESTIGAÇÃO
Suspeito de matar obreiro no Imbuí é preso em menos de 24 horas do crime
Homem foi encaminhado à sede do DHPP, onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante por homicídio
Por Leilane Teixeira
Em menos de 12 horas após o crime, a Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante o homem apontado como autor do homicídio do obreiro Lucas da Silva Lima, de 31 anos, morto na madrugada desta quinta-feira, 30, no bairro do Imbuí, em Salvador.
Segundo as investigações iniciais, a vítima foi agredida a pauladas por um homem na praça central do bairro, local onde o suspeito atuava como segurança. Após o crime, a Polícia Civil iniciou as buscas, conseguindo identificar e localizar o autor em poucas horas.
O homem foi encaminhado à sede do DHPP, onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante por homicídio. Após os exames de corpo de delito, ele segue à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
Relembre o crime
Lucas foi morto a pauladas na Rua das Araras, no bairro do Imbuí, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 30.
Vizinhos relataram que o autor do crime se aproximou do rapaz evangélico desferindo golpes com um pedaço de madeira pelas costas dele. Após a ação, o homem fugiu e testemunhas prestaram socorro, mas Lucas, que não resistiu aos ferimentos.
Ação conjunta
A prisão foi resultado de diligências ininterruptas conduzidas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no âmbito da Operação Impacto, que tem como foco o enfrentamento aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).
Assim que o crime foi comunicado, equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) iniciaram as buscas, conseguindo identificar e localizar o autor em poucas horas.
As investigações continuam para determinar a motivação do crime e se há outras pessoas envolvidas.
