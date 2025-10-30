Subtenente da PM é vítima de tentativa de homicídio na Bahia

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um subtenente da reserva remunerada da Polícia Militar da Bahia sobreviveu a uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de quarta-feira, 29, no município de Curuçá, localizado no norte do estado.

De acordo com informações da Polícia Militar, o policial seguia dentro do próprio carro por uma via da cidade quando os suspeitos inteceptaram e atiraram no veículo. Apesar da intensidade dos disparos, o militar não foi atingido.

O carro do policial ficou com múltiplas perfurações de bala na lataria e nos vidros.

Escapou

Após o atentado, o subtenente conseguiu buscar abrigo e acionar reforço policial. Equipes da PM realizaram rondas na região e montaram barreiras na tentativa de localizar os criminosos, mas ninguém foi preso até o momento.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Curuçá, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do atentado.

"Os investigadores analisam as imagens que circulam nas redes sociais e não descartam nenhuma linha de investigação, incluindo a possibilidade de retaliação ou tentativa de execução planejada".