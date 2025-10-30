Jovem é morto a tiros enquanto cortava cabelo em barbearia na Bahia

Nicollas ainda foi socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu - Foto: Redes sociais

Um jovem identificado como Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de quarta-feira, 29, dentro de uma barbearia localizada na cidade de Itabela, no sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, desceram armados e abriram fogo contra a vítima, que estava sentada na cadeira cortando o cabelo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança instaladas no estabelecimento.

Não resistiu aos ferimentos

Nicollas ainda foi socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Após os disparos, os suspeitos fugiram em alta velocidade e, até o momento, não foram localizados. A polícia realiza diligências para tentar identificar os autores e entender a motivação do crime.

Investigação

Testemunhas relataram que o jovem era cliente habitual da barbearia e não tinha histórico de envolvimento com ilícitos.

A Delegacia Territorial (DT) de Itabela conduz as investigações e analisa as imagens das câmeras de segurança, que podem ajudar na identificação dos criminosos.

O corpo de Nicollas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. O caso causou comoção entre familiares e amigos, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens à vítima.