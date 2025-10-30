INVESTIGAÇÃO
Jovem é morto a tiros enquanto cortava cabelo em barbearia na Bahia
Polícia realiza diligências para tentar identificar os autores
Por Leilane Teixeira
Um jovem identificado como Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de quarta-feira, 29, dentro de uma barbearia localizada na cidade de Itabela, no sul da Bahia.
De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, desceram armados e abriram fogo contra a vítima, que estava sentada na cadeira cortando o cabelo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança instaladas no estabelecimento.
Não resistiu aos ferimentos
Nicollas ainda foi socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Após os disparos, os suspeitos fugiram em alta velocidade e, até o momento, não foram localizados. A polícia realiza diligências para tentar identificar os autores e entender a motivação do crime.
Investigação
Testemunhas relataram que o jovem era cliente habitual da barbearia e não tinha histórico de envolvimento com ilícitos.
A Delegacia Territorial (DT) de Itabela conduz as investigações e analisa as imagens das câmeras de segurança, que podem ajudar na identificação dos criminosos.
O corpo de Nicollas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. O caso causou comoção entre familiares e amigos, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens à vítima.
