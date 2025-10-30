Menu
HOME > BAHIA
VITÓRIA DA CONQUISTA

Mais um dono de postos de combustíveis é preso por suspeita de fraude

Empresário é investigado por crimes de extorsão, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 17:50 h
Polícia Civil cumpriu cinco mandados em Vitória da Conquista. Principal alvo é empresário do ramo de combustíveis.
Polícia Civil cumpriu cinco mandados em Vitória da Conquista. Principal alvo é empresário do ramo de combustíveis.

Mais empresário do ramo de combustíveis foi preso nesta quinta-feira, 30, por suspeita de extorsão, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude em licitações públicas. O investigado, um homem de 55 anos, foi alvo da Operação Usurarius em Vitória da Conquista, sudoeste baiano.

A delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos bairros Ipanema, Boa Vista e Urbis VI, no município.

Investigações apontam que o suspeito atuava como agiota e utilizava empresas de fachada para participar de certames fraudulentos em prefeituras do interior do estado. Uma das vítimas, um homem de 72 anos, relatou ter sido ameaçada com uma arma de fogo após se recusar a pagar juros abusivos de um empréstimo.

O investigado possui três CPFs distintos registrados em seu nome e, segundo a Polícia Civil, além de postos de combustíveis é dono de uma empresa prestadora de serviços públicos.

As apurações indicam participação em um esquema de direcionamento e superfaturamento de licitações, com o envolvimento de gestores municipais que manipulavam processos em benefício do grupo.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, tablets e pen drives, que serão encaminhados para análise pericial.O material apreendido subsidiará as próximas etapas da investigação.

Operação Primus

No dia 16 de outubro, o empresário Jailson Couto Ribeiro, conhecido como 'Jau', foi preso durante a Operação Primus, que revelou que ligação entre postos de combustíveis e a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações os postos atuavam sob a bandeira da Shell de acordo com a Polícia Civil, a rede administrada por Jau integrava um esquema de adulteração e comercialização irregular de combustíveis, sendo utilizada também para ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.

Na última segunda-feira, 27, a operação Combustível Legal interditou bombas e apreendeu equipamentos em três postos de combustíveis nos municípios de Cruz das Almas e Sapeaçu, no Recôncavo Baiano.

Um dos postos pertence a Pedro Henrique Ramos Ribeiro, filho de Jau. Outro posto que teve as bombas lacradas pela fiscalização seria de Roberto Augusto Leme da Silva, o 'Beto Louco', apontado como sócio de Mourad Houssein Mourad, o 'Primo', identificado pelos policiais como líder do esquema junto ao PCC.

x