Último vídeo: Japinha do CV sensualiza antes de morrer em operação

Traficante aparece sensualizando em vídeo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em publicação que circula nas redes sociais, é possível ver Penélope, mais conhecida como "Japinha do CV" ou "musa do crime", sensualizando em vídeo publicado na plataforma TikTok.

O corpo de Penélope foi encontrado após a megaoperação de combate ao Comando Vermelho que aconteceu nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A publicação feita antes da megaoperação que terminou com a sua morte, apresentou uma nova face da "Japinha do CV", em suas redes ela costumava aparecer ostentando armas de fogo e roupas táticas, que comprovaram seu papel ativo dentro do Comando Vermelho.

Megaoperação

A "musa do crime" morreu na última terça-feira, 28, durante a megaoperação chamada de Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Penélope reagiu à abordagem e acabou sendo atingida por um disparo de fuzil durante o confronto, o que acabou deixando sua cabeça deformada.

Penélope foi encontrada com roupas camufladas, colete tático e espaço destinado a carregadores de fuzil, próxima a um dos principais acessos a comunidade, que confirmaram seu papel na linha de frente da facção.