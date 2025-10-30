Menu
CRIME

Estrangulamento de PM: dupla é presa após confessar crime na Bahia

Corpo do militar foi localizado enterrado em uma área de mata

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/10/2025 - 17:59 h | Atualizada em 30/10/2025 - 18:26
A prisão aconteceu na terça-feira, 28, em Vila Velha, no Espírito Santo
A prisão aconteceu na terça-feira, 28, em Vila Velha, no Espírito Santo

Dois homens foram detidos após confessarem ter assassinado o sargento aposentado da Polícia Militar da Bahia, Francisco de Assis Pereira dos Reis, de 66 anos, em Teixeira de Freitas.

A prisão aconteceu na terça-feira, 28, em Vila Velha, no Espírito Santo, em depoimento, os dois suspeitos, de 21 e 27 anos, confessaram o assassinato, alegando que o crime ocorreu após uma discussão sobre o contrato de locação e valores pendentes.

De acordo com a Polícia Civil, os detidos continuam presos em Vila Velha, mas o processo tramitará na Bahia, onde o homicídio foi cometido.

Relembre o crime

O desaparecimento de Francisco havia foi comunicado à Polícia Civil no dia 26 de outubro, o que levou o Núcleo de Homicídios da 8ª Coorpin, em Teixeira de Freitas (BA), a iniciar as investigações.

Segundo a apuração policial, o sargento foi visto pela última vez na manhã de sexta-feira, 24, quando saiu de casa, no bairro Nova Teixeira, com o objetivo de encontrar um homem que havia alugado um carro de sua propriedade.

Um dia depois, o corpo do militar foi localizado enterrado em uma área de mata na zona rural de Jaguaré, também no território capixaba. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Mateus para realização da necropsia.

Segundo a polícia, a vítima teria sido estrangulada dentro do veículo, ainda na cidade.

Bahia crime Espirito Santo HOMICÍDIO investigação policial polícia militar prisão sargento TEIXEIRA DE FREITAS vila velha

