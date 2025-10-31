Menu
MISTÉRIO

Viva? ‘Japinha do CV’ não aparece na lista de mortos e gera dúvidas

Ela é apontada pela polícia como uma das principais combatentes do Comando Vermelho (CV),

Por Leilane Teixeira

31/10/2025 - 19:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Viva? ‘Japinha do CV’ não aparece na lista de mortos e gera dúvidas
-

A ausência de Penélope, conhecida como “Japinha do CV”, na lista oficial de mortos divulgada após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, intensificou rumores sobre uma possível falsa morte da criminosa.

Apontada pela polícia como uma das principais combatentes do Comando Vermelho (CV), Penélope não está entre os 99 nomes confirmados pelas autoridades nesta sexta-feira, 31.

Relato policial e imagens do confronto

Segundo informações da corporação, a traficante teria reagido à abordagem policial e trocado tiros com os agentes, sendo atingida por um disparo de fuzil na cabeça. No momento do confronto, ela usava roupas camufladas, colete tático e armamento pesado, reforçando seu papel ativo na linha de frente da facção.

Entretanto, imagens compartilhadas nas redes sociais colocaram o relato em dúvida. Diversos perfis no X (antigo Twitter) questionaram se o corpo mostrado seria realmente o da criminosa.

“Olha os pés da pessoa caída, é pé de homem”, escreveu um usuário. Outro observou: “Dá pra ver que o morto tem barba e bigode, e o cabelo é preto”.

Nova lei pode punir integrantes de facções com até 30 anos de cadeia
Medida extrema de Lula põe CV e PCC na mira do governo
Estupro de vulnerável: três homens são presos em operação na Bahia

Teorias sobre falsa morte ganham força online

  • Com o nome de Penélope fora da lista oficial, a teoria de que ela teria sobrevivido ganhou força
  • Surgiram novos perfis no Instagram que afirmam ser da própria “Japinha do CV”, com publicações dizendo “estou viva” e até menções a uma suposta live feita na noite anterior.
  • Em prints que circulam entre páginas simpatizantes, a pessoa identificada como Penélope diz: “Tô bem, mana. Jogaram foto fake dizendo que eu morri.”
  • Usuários começaram então a comparar fotos antigas da criminosa com as do corpo divulgado, destacando diferenças físicas como a presença de barba, formato das mãos, tatuagens e tamanho dos pés.

Essas observações, somadas ao silêncio das autoridades sobre o caso, continuam alimentando as especulações de que “Japinha do CV” pode não ter morrido durante a operação — que terminou com quase uma centena de mortos.

x