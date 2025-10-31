Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Estupro de vulnerável: três homens são presos em operação na Bahia

Vítima era abusada desde os nove anos por três membros da família

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/10/2025 - 17:41 h
Polícia Civil cumpre o mandado de prisão de três homens acusados de estupro de vulnerável
Polícia Civil cumpre o mandado de prisão de três homens acusados de estupro de vulnerável -

Três homens de 45, 47 e 76 anos tiveram seus mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira, 31, em Buritama, no oeste da Bahia. Essas prisões fizeram parte da Operação Sodoma, que tinha como objetivo cumprir os três mandados de prisão temporários por conta do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente.

De acordo com as investigações, a vítima, que hoje tem 13 anos de idade, foi alvo de crimes sexuais desde seus nove anos de idade. Os autores dos crimes são membros da família e viviam na mesma casa que a garota.

Um dos suspeitos é acusado de ter praticado o estupro quando a vítima era uma criança ainda, aos nove anos, ao se aproveitar de um momento onde a menina estava no quintal próximo a casa. Os outros cometeram abusos com toque e atos ilícitos em momentos distintos.

Sobre a operação

A operação foi realizada pela Delegacia Territorial de Buritirama e pela 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI - São Francisco).

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados à unidade policial, onde permanecem custodiados à disposição da Justiça. A adolescente passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tags:

estupro de vulnerável esturpro operação prisão

x