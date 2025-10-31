Homem invade casa, estupra vizinha e é preso na Bahia

Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha - Foto: Divulgação | PC

Um homem de 43 anos acusado de invasão de domicílio e estupro contra uma vizinha foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 30 pelas equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A vítima procurou a unidade policial após ser vítima de violência sexual dentro de sua casa.

Segundo informa a ocorrência, o homem teria invadido a casa da vítima, obrigando a mesma a abrir a porta sob ameaça de atear fogo no imóvel. Após isso, ele a agrediu e abusou sexualmente da mesma, utilizando força física e ameaças.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Boletim de ocorrência passado

Foi notado pelas equipes que a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência (BO) anterior contra o suspeito no dia 11 de outubro, por perturbação e ameaças.

Diante da situação, a autoridade policial tomou as ações imediatas. Os investigadores da Polícia Civil (PC) localizaram o homem em sua residência e efetuaram a prisão em flagrante.

Pena

O crime de estupro e ameaça, no contecto de convivência com a vítima, são passíveis de serem enquadrados na Lei Maria da Penha, que estabeleçe mecanismos de proteção para mulheres em situação de violência.

O auto da prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial, com representação pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário. À vítima foi oferecido atendimento psicológico e encaminhamento à rede de proteção.