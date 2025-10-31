Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem invade casa, estupra vizinha e é preso na Bahia

Caso aconteceu em Paulo Afonso; a vítima já havia aberto um BO contra o homem

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/10/2025 - 17:14 h | Atualizada em 31/10/2025 - 17:51
Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha
Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha -

Um homem de 43 anos acusado de invasão de domicílio e estupro contra uma vizinha foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 30 pelas equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A vítima procurou a unidade policial após ser vítima de violência sexual dentro de sua casa.

Segundo informa a ocorrência, o homem teria invadido a casa da vítima, obrigando a mesma a abrir a porta sob ameaça de atear fogo no imóvel. Após isso, ele a agrediu e abusou sexualmente da mesma, utilizando força física e ameaças.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Boletim de ocorrência passado

Foi notado pelas equipes que a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência (BO) anterior contra o suspeito no dia 11 de outubro, por perturbação e ameaças.

Diante da situação, a autoridade policial tomou as ações imediatas. Os investigadores da Polícia Civil (PC) localizaram o homem em sua residência e efetuaram a prisão em flagrante.

Leia Também:

Chefes do tráfico na Bahia morreram em megaoperação contra o CV no Rio
Polícia localiza mansões do tráfico em megaoperação no Rio de Janeiro
Bala de gengibre, mala vazia e chaveiro: as ameaças de bomba em Salvador
Mais de 100 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros são furtados

Pena

O crime de estupro e ameaça, no contecto de convivência com a vítima, são passíveis de serem enquadrados na Lei Maria da Penha, que estabeleçe mecanismos de proteção para mulheres em situação de violência.

O auto da prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial, com representação pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário. À vítima foi oferecido atendimento psicológico e encaminhamento à rede de proteção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estupro prisão prisão em flagrante

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha
Play

Cerca de R$ 1 milhão em suplementos são apreendidos em academias na Bahia

Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Homem é preso após invadir casa e estuprar vizinha
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

x