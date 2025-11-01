CRIME
Funcionário é preso após tentar beijar à força colegas de trabalho
Suspeito tentou agarrar e beijar duas mulheres; uma das vítimas é adolescente de 16 anos
Por Redação
Um funcionário de um bar na Asa Norte, em Brasília, foi preso na noite desta sexta-feira, 31, após tentar agarrar e beijar à força duas colegas de trabalho dentro do estabelecimento. As vítimas estavam em um quarto destinado ao descanso dos empregados quando os ataques ocorreram e uma delas é uma adolescente de 16 anos.
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Grupo Tático Operacional (GTOp 23) do 3º Batalhão foi acionado por volta das 19h para atender à ocorrência de importunação sexual.
Segundo os relatos colhidos pelos policiais, a primeira vítima, uma adolescente de 16 anos, descansava em uma sala quando o homem entrou no local e tentou agarrá-la e beijá-la contra a vontade dela. A jovem conseguiu se soltar e procurou a responsável pelo bar para denunciar o caso. A corporação informou que ainda não foi esclarecido o motivo da presença da adolescente no local, se acompanhada de um adulto ou em situação de trabalho irregular.
Minutos depois, o funcionário teria tentado repetir o mesmo comportamento com outra colega, também tentando segurá-la e beijá-la à força. As duas mulheres comunicaram o ocorrido à gerência, que acionou a PM.
O suspeito se recusou a dar explicações quando foi abordado pelos militares. Diante dos depoimentos e das evidências, ele foi preso em flagrante e levado à delegacia da Asa Norte, onde foi autuado por importunação sexual.
O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.
