Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Funcionário é preso após tentar beijar à força colegas de trabalho

Suspeito tentou agarrar e beijar duas mulheres; uma das vítimas é adolescente de 16 anos

Redação

Por Redação

01/11/2025 - 14:09 h
Caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal
Caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal -

Um funcionário de um bar na Asa Norte, em Brasília, foi preso na noite desta sexta-feira, 31, após tentar agarrar e beijar à força duas colegas de trabalho dentro do estabelecimento. As vítimas estavam em um quarto destinado ao descanso dos empregados quando os ataques ocorreram e uma delas é uma adolescente de 16 anos.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Grupo Tático Operacional (GTOp 23) do 3º Batalhão foi acionado por volta das 19h para atender à ocorrência de importunação sexual.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os relatos colhidos pelos policiais, a primeira vítima, uma adolescente de 16 anos, descansava em uma sala quando o homem entrou no local e tentou agarrá-la e beijá-la contra a vontade dela. A jovem conseguiu se soltar e procurou a responsável pelo bar para denunciar o caso. A corporação informou que ainda não foi esclarecido o motivo da presença da adolescente no local, se acompanhada de um adulto ou em situação de trabalho irregular.

Leia Também:

Chefes do CV na Bahia morreram em megaoperação no Rio de Janeiro
Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior
Antes de ser morta pelo CV, mulher desabafa: “Leva um pedaço da gente”

Minutos depois, o funcionário teria tentado repetir o mesmo comportamento com outra colega, também tentando segurá-la e beijá-la à força. As duas mulheres comunicaram o ocorrido à gerência, que acionou a PM.

O suspeito se recusou a dar explicações quando foi abordado pelos militares. Diante dos depoimentos e das evidências, ele foi preso em flagrante e levado à delegacia da Asa Norte, onde foi autuado por importunação sexual.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assédio brasil brasília crime mulheres violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal
Play

Cerca de R$ 1 milhão em suplementos são apreendidos em academias na Bahia

Caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

x