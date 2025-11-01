Antes de ser morta pelo CV, mulher desabafa: “Leva um pedaço da gente”

Vítima foi atingida por uma bala perdida na cabeça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher identificada como Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, fez um desabafo nas redes sociais horas antes de morrer de forma trágica na sexta-feira, 31. A vítima morreu após ficar no meio de um confronto entre faccionados do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) no Rio de Janeiro.

“É caríssimo perder o que não tem preço. Porque o que tem preço a gente recompra. A maioria das coisas que perdemos, a gente recupera, mas pessoas, não. O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto”, escreveu.

Pouco tempo depois do desabafo, Bárbara foi atingida por uma bala perdida na cabeça durante um confronto entre criminosos na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

O confronto

Elisa Yabeta estava a caminho de casa em um carro de aplicativo quando o veículo foi surpreendido pelo intenso tiroteio. O motorista chegou a levar a passageira para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

“Ouvi um estrondo e mandei ela se abaixar. Em seguida, vieram vários tiros. Quando percebi, ela já estava ferida. Fiquei desesperado, tentei correr até o hospital, mas foi tudo muito rápido”, contou o motorista após prestar depoimento na 21ª DP (Bonsucesso).

O tiroteio, segundo a Polícia Militar, ocorreu entre grupos criminosos rivais que disputam o controle do tráfico na região. Um dos suspeitos também foi baleado e levado para o mesmo hospital que Bárbara.