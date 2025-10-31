AtlasIntel: maioria dos brasileiros concorda com megaoperação no Rio

Mães lamentando as mortes na Operação Contenção - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

A maioria dos brasileiros concordou com os resultados da megaoperação realizada pelas polícias Civil e Militar, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos — segundo informações do governo do Rio —, na última terça-feira, 28. É o que aponta uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 31.

Conforme os dados, 55,2% dos entrevistados aprovaram a operação, enquanto 42,3% tiveram opinião contrária. Outros 2,5% não souberam responder.

Entre os que aprovaram a mobilização das forças de segurança do estado, o perfil principal é de homens (61,9%), com ensino fundamental (66,2%) e possui idade entre 16 e 24 anos (74,5%).

A pesquisa da AtlasIntel ouviu 1.089 pessoas entre os dias 29 e 30 de outubro, através de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Região, renda familiar e religião

Entre as regiões, a maior aprovação da megaoperação partiu dos moradores do Sul do país (60,9%), com a desaprovação oriunda da Região Centro-Oeste (55,9%).

Quanto a renda familiar, os que recebem entre R$ 2 mil e R$ 3 mil foram os mais favoráveis a ação das forças de segurança do Rio (70,5%). Já os que ganham acima de R$ 10 mil foram os que mais desaprovaram os trabalhos (57,2%).

Com relação à religião, 77,6% dos evangélicos afirmaram ser favoráveis a megaoperação, enquanto 40,4% dos católicos foram na mesma linha. Para adeptos de outras religiões, o índice foi de 42,2%.

Um tópico importante chamou atenção na pesquisa da AtlasIntel. De acordo com os dados, 80,9% dos entrevistados que moram em favelas aprovaram a megaoperação. Entre os que não vivem nesses lugares, o índice foi de 51,8%.

Mudança de hábitos

As violência nas grandes cidades também foi objeto do levantamento da AtlasIntel. Uma das perguntas feitas aos entrevistados foi sobre alteração de hábitos diários por conta de preocupações com a criminalidade. Aqui, os que responderam à pesquisa puderam escolher mais de uma opção.

Para 72,3% dos entrevistados, o principal hábito adotado foi evitar determinados bairros da cidade de mora. Para 69,6%, a mudança foi evitar carregar objetos de valor em público. Já para 69,3% dos entrevistados, deixar de sair à noite se tornou opção devido à criminalidade.

Sobre a percepção da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, 83,8% dos entrevistados apontaram que o cenário está piorando na capital fluminense. Já para 5,5% o panorama é de melhora. Outras 10,7% das pessoas não souberam responder.