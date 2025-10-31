Caos no Rio: ônibus do Botafogo quase é atingido em troca de tiros

Ônibus do Botafogo - Foto: Divulgação | Botafogo

Um ônibus que transportava a equipe sub-17 do Botafogo ficou próximo de uma troca de tiros na Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 31. O clube confirmou em nota oficial que todos os atletas e membros da comissão técnica estão bem.

A delegação retornava de Nova Iguaçu, após o confronto contra o Vasco pela Copa Rio da categoria, e seguia em direção ao Estádio Nilton Santos. O incidente ocorre em meio a uma semana marcada por tensão na cidade — desde terça-feira, dois treinos das categorias de base no Nilton Santos haviam sido cancelados devido às operações policiais em diferentes regiões do Rio.

Enquanto isso, o elenco profissional, que deixou o Espaço Lonier, em Vargem Pequena, rumo ao Aeroporto do Galeão para embarcar para São Paulo — onde enfrentará o Mirassol neste sábado —, chegou a parar antes de acessar a Linha Amarela por causa do tiroteio, mas não foi diretamente afetado pela confusão na via expressa.