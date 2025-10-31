Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Caos no Rio: ônibus do Botafogo quase é atingido em troca de tiros

Delegação voltava de jogo contra o Vasco pela Copa Rio quando se deparou com o confronto armado

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 20:16 h
Ônibus do Botafogo
Ônibus do Botafogo -

Um ônibus que transportava a equipe sub-17 do Botafogo ficou próximo de uma troca de tiros na Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 31. O clube confirmou em nota oficial que todos os atletas e membros da comissão técnica estão bem.

A delegação retornava de Nova Iguaçu, após o confronto contra o Vasco pela Copa Rio da categoria, e seguia em direção ao Estádio Nilton Santos. O incidente ocorre em meio a uma semana marcada por tensão na cidade — desde terça-feira, dois treinos das categorias de base no Nilton Santos haviam sido cancelados devido às operações policiais em diferentes regiões do Rio.

Leia Também:

Goleiro do Vitória abre o coração sobre o "ídolo" Lucas Arcanjo
Diretor do Bahia, 'Cadu' Santoro recebe oferta de clube do Grupo City
Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão

Enquanto isso, o elenco profissional, que deixou o Espaço Lonier, em Vargem Pequena, rumo ao Aeroporto do Galeão para embarcar para São Paulo — onde enfrentará o Mirassol neste sábado —, chegou a parar antes de acessar a Linha Amarela por causa do tiroteio, mas não foi diretamente afetado pela confusão na via expressa.

x