Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão

Tricolor abriu vantagem sobre o arquirrival por título do Campeonato Baiano Feminino

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

31/10/2025 - 17:23 h
Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia
Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia -

O Bahia largou na frente na final do Campeonato Baiano Feminino em pleno Barradão. Pelo jogo de ida da competição, as Mulheres de Aço venceram o Vitória por 1 a 0, com gol de Rhaizza, e agora precisam apenas de um empate para se sagrar hexacampeões estaduais de forma consecutiva.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de novembro, um sábado, às 16h, em jogo que marca a volta do time feminino do Tricolor à Arena Fonte Nova após cinco meses. Campeão em 2016 e 2018, o Vitória precisa vencer o clássico por dois gols de diferença para soltar o grito 'entalado na garganta', já que qualquer resultado pela vantagem mínima leva a grande decisão para os pênaltis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Gica, jogadora do time feminino do Bahia
Gica, jogadora do time feminino do Bahia | Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Assista o único gol da partida desta sexta-feira, 31:

Caso faça valer a vantagem no jogo de volta, o Bahia pode se tornar o segundo clube a levantar seis títulos seguidos do Campeonato Baiano Feminino. O recorde atual é do São Francisco, que foi campeão por 14 vezes consecutivas entre 2001 e 2015.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia x Vitória Campeonato Baiano Feminino Clássico Ba-Vi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x