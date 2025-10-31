ESPORTES
Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão
Tricolor abriu vantagem sobre o arquirrival por título do Campeonato Baiano Feminino
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia largou na frente na final do Campeonato Baiano Feminino em pleno Barradão. Pelo jogo de ida da competição, as Mulheres de Aço venceram o Vitória por 1 a 0, com gol de Rhaizza, e agora precisam apenas de um empate para se sagrar hexacampeões estaduais de forma consecutiva.
As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de novembro, um sábado, às 16h, em jogo que marca a volta do time feminino do Tricolor à Arena Fonte Nova após cinco meses. Campeão em 2016 e 2018, o Vitória precisa vencer o clássico por dois gols de diferença para soltar o grito 'entalado na garganta', já que qualquer resultado pela vantagem mínima leva a grande decisão para os pênaltis.
Assista o único gol da partida desta sexta-feira, 31:
🎥 O gol que abriu o placar na final! Rhaizza! Simplesmente Rhaizza!— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 31, 2025
📺 ASSISTA AO VIVO - https://t.co/Ocv1jwjvPS#BaVi #Final #BaianãoFeminino #BBMP pic.twitter.com/nrdRpxHQVY
Caso faça valer a vantagem no jogo de volta, o Bahia pode se tornar o segundo clube a levantar seis títulos seguidos do Campeonato Baiano Feminino. O recorde atual é do São Francisco, que foi campeão por 14 vezes consecutivas entre 2001 e 2015.
