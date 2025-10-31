Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão

Rhaizza, atacante do time feminino do Bahia - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia largou na frente na final do Campeonato Baiano Feminino em pleno Barradão. Pelo jogo de ida da competição, as Mulheres de Aço venceram o Vitória por 1 a 0, com gol de Rhaizza, e agora precisam apenas de um empate para se sagrar hexacampeões estaduais de forma consecutiva.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 8 de novembro, um sábado, às 16h, em jogo que marca a volta do time feminino do Tricolor à Arena Fonte Nova após cinco meses. Campeão em 2016 e 2018, o Vitória precisa vencer o clássico por dois gols de diferença para soltar o grito 'entalado na garganta', já que qualquer resultado pela vantagem mínima leva a grande decisão para os pênaltis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gica, jogadora do time feminino do Bahia | Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Assista o único gol da partida desta sexta-feira, 31:

Caso faça valer a vantagem no jogo de volta, o Bahia pode se tornar o segundo clube a levantar seis títulos seguidos do Campeonato Baiano Feminino. O recorde atual é do São Francisco, que foi campeão por 14 vezes consecutivas entre 2001 e 2015.