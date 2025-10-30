Menu
ESPORTES
DECISÃO!

Bahia e Vitória decidem final do Baianão Feminino na Arena Fonte Nova

Confronto foi confirmado no local na tarde desta quinta-feira, 30

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/10/2025 - 18:54 h
Jogadoras do Bahia em campo na Arena Fonte Nova
Jogadoras do Bahia em campo na Arena Fonte Nova -

O time feminino do Bahia está de volta à Arena Fonte Nova. No jogo de volta da final do Campeonato Baiano, o Tricolor enfrenta o arquirrival Vitória no dia 8 de novembro, um sábado, às 16h, podendo sacramentar o hexacampeonato consecutivo diante do seu torcedor como mandante.

O duelo representa o retorno das Mulheres de Aço à Fonte Nova após quase cinco meses distante do estádio mais icônico da história do clube. O Bahia entrou em campo pela última vez no local no dia 8 de junho, no triunfo por 3 a 1 contra a Ferroviária, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro.

Antes de reencontrar com seu torcedor, a equipe do técnico Felipe Freitas entra em campo nesta sexta-feira, 31, às 15h, no Barradão, pelo jogo de ida da final do Baianão. Adversário na decisão, o Vitória busca o 3º título na história do torneio, enquanto o Tricolor quer o 9º.

