Nova ameaça: Bahia faz 2º turno pior que o Fluminense, que se aproxima

O Flamengo está na final da Libertadores - e isso pode ser tudo para o Bahia. Com a possibilidade do Rubro-Negro levar a vaga direta de campeão para se classificar para a Liberta da temporada que vem, a disputa pelo quinto lugar do Brasileirão, que pode dar direito a uma nova vaga direta, ganhou um ar ainda mais decisivo, e tem o Esquadrão como foco.

Atualmente com 49 pontos, o Bahia tem a tabela em mãos - por enquanto. Acostumado a ser ameaçado apenas pelos times que estavam acima, como o Botafogo, que passou algumas rodadas em quinto com o Tricolor em sexto, o Bahia está experimentando uma nova ameaça com o Fluminense.

Em sexto lugar, com 47, diferença de apenas dois pontos para o Bahia, o Flu vem apresentando rendimento superior ao Esquadrão no segundo turno, transformando a aparente tranquilidade do Tricolor em um grande risco.

O Fluminense, embalado por sequência de resultados no returno, diminuiu a distância e mostra capacidade real de ultrapassar o Bahia antes do encerramento do campeonato, precisando de apenas uma rodada para passar.

Returno do Brasileirão

Fluminense e Cruzeiro, empatados com 20 pontos, mantêm a mesma pontuação e aproveitamento (60,61%) no returno, ocupando, respectivamente, a quinta e a sexta posição na tabela.

Os dois se diferenciam pelos estilos, já que o time carioca tem ataque e defesa equilibrados (14 gols marcados e 10 sofridos), e o mineiro aposta em solidez, com apenas oito gols sofridos, formando uma das defesas menos vazadas do campeonato.

Antes de chegar ao Bahia, aparecem ainda Grêmio e Corinthians. Ocupando a oitava, a nona e a décima posição, Corinthians, Bahia e Botafogo têm campanhas muito parecidas, tendo cada um vencido cinco jogos em 11 rodadas.

O Esquadrão tem 16 pontos e aproveitamento de 48,48%, tendo sofrido 15 gols durante o returno do torneio. A posição de vantagem em relação ao Fluminense na tabela geral se deve aos resultados do primeiro turno, que favoreciam o Esquadrão.

Na primeira etapa, o Bahia ficou em quarto lugar na classificação, somando 33 pontos, enquanto o Fluminense aparecia em oitavo com 27 pontos até então.

Assim, o mesmo fantasma que desceu o rendimento do time na temporada passada parece estar voltando a assolar o Bahia, que precisa fazer um returno mais próximo do que fez na primeira metade do torneio se quiser a tão sonhada vaga direta.