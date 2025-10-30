Yanne reforça confiança do Bahia pelo hexa do Baianão Feminino

Yanne aposta no trabalho do Bahia para vencer Baianão feminino - Foto: Divulgação / EC Bahia

As Mulheres de Aço entram em campo nesta sexta-feira, 31, no Barradão, para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano feminino, contra o maior rival, o Vitória. Esta será a primeira das duas decisões que o Bahia disputará em um intervalo de apenas oito dias, já que também enfrentará a Ferroviária na semifinal da Copa do Brasil.

Na véspera do primeiro clássico decisivo, marcado para esta sexta-feira, 31, no Barradão, a goleira Yanne falou sobre a preparação da equipe e o foco no objetivo de conquistar o hexacampeonato estadual: “A gente sabe que não vai ser muito fácil".

“A gente tem a equipe qualificada, a gente chegou até a final se soltando tanto quanto a gente, mas a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do nosso trabalho e a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente vem aprendendo não só durante essa semana, mas também durante o ano todo, tudo aquilo que a gente veio testando durante o Baiano, que a gente possa efetivar, tudo o que a gente veio desenvolvendo com a equipe, tanto defensivo quanto ofensivo, para que a gente possa sair dessa primeira partida com um triunfo e nós vamos de volta, a gente é um pouco mais tranquila para buscar esse campeonato”, afirmou a arqueira.

Durante a campanha no estadual, o técnico Felipe Freitas adotou um sistema de revezamento no gol, alternando entre Yanne e Isa Cruz como titulares. A goleira destacou a importância dessa parceria e da competitividade saudável entre as companheiras de posição: “Como você falou, é uma parceria, acredito que quem estiver no gol do Bahia vai estar muito bem preparada para resolver os problemas que aparecem durante a partida, seja eu, seja a Isa, seja a Nágila".

Eu acho que é uma ajuda mútua, assim como eu aprendo muito com ela, eu acabo aprendendo comigo também Yanne - goleira do Bahia

“A gente trabalha bastante, as três, não existe um trabalho diferenciado para cada uma, então as três são muito importantes para esse desenvolvimento e seja lá quem estiver na partida, quem entrar como titular, eu tenho certeza que vai entregar o máximo, tenho certeza que vai entregar aquilo que é necessário para que a gente saia com esse triunfo e que a gente saia de lá com um triunfo”, garantiu a goleira