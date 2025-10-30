DECISÃO!
Yanne reforça confiança do Bahia pelo hexa do Baianão Feminino
Goleira destaca trabalho do time e aposta na primeira vitória na final
Por Téo Mazzoni
As Mulheres de Aço entram em campo nesta sexta-feira, 31, no Barradão, para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano feminino, contra o maior rival, o Vitória. Esta será a primeira das duas decisões que o Bahia disputará em um intervalo de apenas oito dias, já que também enfrentará a Ferroviária na semifinal da Copa do Brasil.
Na véspera do primeiro clássico decisivo, marcado para esta sexta-feira, 31, no Barradão, a goleira Yanne falou sobre a preparação da equipe e o foco no objetivo de conquistar o hexacampeonato estadual: “A gente sabe que não vai ser muito fácil".
“A gente tem a equipe qualificada, a gente chegou até a final se soltando tanto quanto a gente, mas a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do nosso trabalho e a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente vem aprendendo não só durante essa semana, mas também durante o ano todo, tudo aquilo que a gente veio testando durante o Baiano, que a gente possa efetivar, tudo o que a gente veio desenvolvendo com a equipe, tanto defensivo quanto ofensivo, para que a gente possa sair dessa primeira partida com um triunfo e nós vamos de volta, a gente é um pouco mais tranquila para buscar esse campeonato”, afirmou a arqueira.
Durante a campanha no estadual, o técnico Felipe Freitas adotou um sistema de revezamento no gol, alternando entre Yanne e Isa Cruz como titulares. A goleira destacou a importância dessa parceria e da competitividade saudável entre as companheiras de posição: “Como você falou, é uma parceria, acredito que quem estiver no gol do Bahia vai estar muito bem preparada para resolver os problemas que aparecem durante a partida, seja eu, seja a Isa, seja a Nágila".
Eu acho que é uma ajuda mútua, assim como eu aprendo muito com ela, eu acabo aprendendo comigo também
“A gente trabalha bastante, as três, não existe um trabalho diferenciado para cada uma, então as três são muito importantes para esse desenvolvimento e seja lá quem estiver na partida, quem entrar como titular, eu tenho certeza que vai entregar o máximo, tenho certeza que vai entregar aquilo que é necessário para que a gente saia com esse triunfo e que a gente saia de lá com um triunfo”, garantiu a goleira
