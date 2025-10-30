Mancini e ex-Bahia formam dupla após escândalo no 'Ba-Vi da Paz'

Vagner Mancini e Diego Cerri juntos no Grêmio - Foto: Divulgação | Grêmio

Anunciado oficialmente como técnico do Bragantino, o próximo adversário do Bahia, o ex-Vitória Vagner Mancini tem uma história a ser contada com Diego Cerri, atual diretor executivo do time paulista, que também soma uma passagem pelo Esquadrão de Aço, entre 2016 e 2020.

No clássico entre Bahia e Vitória que ficou conhecido como 'Ba-Vi da Paz', pelo Campeonato Baiano de 2018, no Barradão, o treinador acusou o então dirigente do clube rival de influenciar o árbitro da partida a expulsar mais jogadores do Rubro-Negro e, consequentemente, dar o triunfo por W.O. ao Tricolor.

Na ocasião, Mancini criticou a decisão da arbitragem em aplicar mais cartões vermelhos a jogadores do Vitória em relação aos do Bahia, e afirmou que Diego Cerri, pressionou Jaison de Macedo, juiz do confronto, na saída do intervalo — quando a partida ainda estava 1 a 0 para o Leão.

"A pressão que a diretoria do Bahia deu através do Diego (Cerri) deu no árbitro, no intervalo, do jogo e isso ninguém viu. Vocês que estavam aqui do lado devem ter visto o Diego (Cerri) na hora que o Jailson (Macedo, árbitro) saiu para o intervalo ele foi pressionado pela diretoria do Bahia. Em seguida, ele voltou, não consigo dizer se foi pênalti ou não, porque eu estava distante, mas a partir do momento em que há uma briga generalizada e ele expulsa menos jogadores do Bahia do que do Vitória, sendo que a briga foi generalizada, alguma coisa está errada", disse o treinador.

A conversa entre Jailson e Diego foi confirmada na súmula da partida e o diretor tricolor havia cobrado a anulação do gol do Vitória devido a um suposto toque de mão do atacante Denilson — lance que cancelaria o único tento da partida até então. No segundo tempo, o Bahia empatou com pênalti convertido por Vina, instantes antes de uma briga generalizada tomar conta do Barradão.

Jailson, no gol do Vitória a bola foi mão claramente Diego Cerri

Vagner Mancini em treino pelo Bragantino | Foto: Divulgação | Bragantino

Depois das farpas, a relação entre os dois melhorou a ponto de voltarem a trabalhar juntos em duas ocasiões. Antes do reencontro no Bragantino, motivada pela boa relação da dupla, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, Vagner Mancini e Diego Cerri estiveram juntos no Grêmio em 2021 — ano do rebaixamento do clube gaúcho à Série B do Brasileirão.