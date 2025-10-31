Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Diretor do Bahia, 'Cadu' Santoro recebe oferta de clube do Grupo City

Dirigente comanda o futebol do Tricolor desde o início de 2022

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

31/10/2025 - 18:16 h
Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia
Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia -

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Eduardo Santoro recusou uma proposta para reforçar o New York City, clube norte-americano que também pertence ao conglomerado do City Football Group. O acordo envolveria a segunda transferência entre os clubes depois da SAF, já que o Tricolor contratou o uruguaio Nicolás Acevedo do time estadunidense.

De acordo com a ESPN, o dirigente declinou a oferta por acreditar no projeto desenvolvido no Esquadrão de Aço e por pretender continuar no Tricolor por mais um tempo. Santoro chegou ao Bahia em dezembro de 2022 para substituir o então diretor de futebol Eduardo Freeland, homem-forte do futebol do time baiano durante a Série B do Brasileirão naquele ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A gente enxerga como uma construção gradual do projeto. A gente, no primeiro ano, tinha como objetivo a manutenção da Série A. Sempre falamos que não queríamos que fosse no sofrimento que foi, mas era o objetivo, a manutenção. Depois, o objetivo é de estar na parte de cima da tabela, disputar um torneio internacional", disse 'Cadu' Santoro durante entrevista coletiva em setembro.

Leia Também:

Bahia dá show no Barradão, vence o Vitória e abre vantagem na decisão
Bahia nunca perdeu para o Red Bull Bragantino como mandante; confira
Recuperado de lesão, Erick Pulga revela ansiedade para ajudar o Bahia

O dirigente possui experiência como diretor de scouting e recrutamento do City Football Group e é o principal responsável pelo futebol do Bahia desde o começo da 'Era SAF'.

"E a gente quer continuar crescendo. Para que o clube cresça é importante estar sempre em torneios internacionais, mas é importante também que a gente consiga conquistar títulos estaduais, depois na região Nordeste. Isso para que a gente possa atingir o objetivo nacional e internacional dentro do médio e longo prazo", concluiu 'Cadu'.

O New York City, por outro lado, busca um novo nome após o diretor executivo David Lee se transferir ao Sporting Kansas City (EUA). Campeão da Major League Soccer (MLS) e 2021, o clube busca retomar o protagonismo na liga nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cadu Santoro grupo city

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x