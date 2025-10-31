Diretor do Bahia, 'Cadu' Santoro recebe oferta de clube do Grupo City

Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Eduardo Santoro recusou uma proposta para reforçar o New York City, clube norte-americano que também pertence ao conglomerado do City Football Group. O acordo envolveria a segunda transferência entre os clubes depois da SAF, já que o Tricolor contratou o uruguaio Nicolás Acevedo do time estadunidense.

De acordo com a ESPN, o dirigente declinou a oferta por acreditar no projeto desenvolvido no Esquadrão de Aço e por pretender continuar no Tricolor por mais um tempo. Santoro chegou ao Bahia em dezembro de 2022 para substituir o então diretor de futebol Eduardo Freeland, homem-forte do futebol do time baiano durante a Série B do Brasileirão naquele ano.

"A gente enxerga como uma construção gradual do projeto. A gente, no primeiro ano, tinha como objetivo a manutenção da Série A. Sempre falamos que não queríamos que fosse no sofrimento que foi, mas era o objetivo, a manutenção. Depois, o objetivo é de estar na parte de cima da tabela, disputar um torneio internacional", disse 'Cadu' Santoro durante entrevista coletiva em setembro.

O dirigente possui experiência como diretor de scouting e recrutamento do City Football Group e é o principal responsável pelo futebol do Bahia desde o começo da 'Era SAF'.

"E a gente quer continuar crescendo. Para que o clube cresça é importante estar sempre em torneios internacionais, mas é importante também que a gente consiga conquistar títulos estaduais, depois na região Nordeste. Isso para que a gente possa atingir o objetivo nacional e internacional dentro do médio e longo prazo", concluiu 'Cadu'.



O New York City, por outro lado, busca um novo nome após o diretor executivo David Lee se transferir ao Sporting Kansas City (EUA). Campeão da Major League Soccer (MLS) e 2021, o clube busca retomar o protagonismo na liga nacional.