Recuperado de lesão, Erick Pulga revela ansiedade para ajudar o Bahia

Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após dois meses afastado devido a lesão, o atacante Erick Pulga estará à disposição do Bahia para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 31, o “Fantástico” revelou que ficar fora, sem poder ajudar o time, “foi muito ruim” e disse estar “ansioso” para voltar aos campos.

Foram dois meses difíceis e estar de volta, ver os companheiros me dando força, será especial Erick Pulga - atacante do Bahia

“Confesso que já estou muito ansioso. Domingo espero ver a arena lotada, o que será motivo de muita felicidade”, completou o atacante, que também destacou a frustração de querer ajudar o Bahia e não poder: “Você quer ajudar e não pode. Assistir pela TV não é a mesma coisa que participar”.

Durante a coletiva, Pulga projetou ganhar alguns minutos sob o comando do técnico Rogério Ceni no domingo: “Fisicamente estou bem. Essa última semana foi intensa, mas estou tranquilo. Todo um protocolo foi seguido e acredito que vou ter alguns minutos para estar em campo e ajudar o Bahia a conquistar o triunfo”.

Reforçando o elenco na reta final do Campeonato Brasileiro, o atacante enfatizou o objetivo do Bahia na competição: conquistar uma vaga na Libertadores. “A meta que mais quero é que o Bahia vá longe, que possamos chegar à Libertadores. Essa é a minha prioridade”.

Queremos estar na parte de cima da tabela para alcançar a nossa meta, que é chegar à Libertadores Erick Pulga - jogador do Bahia

No entanto, Pulga destacou que, para atingir esse objetivo, o Bahia precisa melhorar o desempenho fora de casa: “Precisamos melhorar para somar os pontos que ainda faltam”.