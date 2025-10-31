Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA!

Recuperado de lesão, Erick Pulga revela ansiedade para ajudar o Bahia

Após meses afastado, atacante estará à disposição do técnico Rogério Ceni neste domingo, 2

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

31/10/2025 - 11:31 h
Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores
Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores -

Após dois meses afastado devido a lesão, o atacante Erick Pulga estará à disposição do Bahia para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 31, o “Fantástico” revelou que ficar fora, sem poder ajudar o time, “foi muito ruim” e disse estar “ansioso” para voltar aos campos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Foram dois meses difíceis e estar de volta, ver os companheiros me dando força, será especial
Erick Pulga - atacante do Bahia

Confesso que já estou muito ansioso. Domingo espero ver a arena lotada, o que será motivo de muita felicidade”, completou o atacante, que também destacou a frustração de querer ajudar o Bahia e não poder: “Você quer ajudar e não pode. Assistir pela TV não é a mesma coisa que participar”.

Leia Também:

Chance do Bahia ir à Libertadores vai às alturas com G-5 na Serie A
Bahia x Bragantino: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Final entre Flamengo e Palmeiras deixa Bahia perto da Libertadores

Durante a coletiva, Pulga projetou ganhar alguns minutos sob o comando do técnico Rogério Ceni no domingo: “Fisicamente estou bem. Essa última semana foi intensa, mas estou tranquilo. Todo um protocolo foi seguido e acredito que vou ter alguns minutos para estar em campo e ajudar o Bahia a conquistar o triunfo”.

Reforçando o elenco na reta final do Campeonato Brasileiro, o atacante enfatizou o objetivo do Bahia na competição: conquistar uma vaga na Libertadores. “A meta que mais quero é que o Bahia vá longe, que possamos chegar à Libertadores. Essa é a minha prioridade”.

Queremos estar na parte de cima da tabela para alcançar a nossa meta, que é chegar à Libertadores
Erick Pulga - jogador do Bahia

No entanto, Pulga destacou que, para atingir esse objetivo, o Bahia precisa melhorar o desempenho fora de casa: “Precisamos melhorar para somar os pontos que ainda faltam”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão Campeonato Brasileiro 2025 Erick Pulga libertadores Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Erick Pulga pronto para ajudar Bahia na luta por vaga na Libertadores
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x