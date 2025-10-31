Chance do Bahia ir à Libertadores vai às alturas com G-5 na Serie A

A final brasileira da Libertadores muda o cenário do Brasileirão e eleva a chance do Bahia chegar à Glória Eterna com vaga direta em 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A probabilidade de classificação do Bahia para a Copa Libertadores de 2026 voltou a disparar após a confirmação de mais uma final brasileira na principal competição do continente sul-americano.

Nesta quinta-feira, 30, o Palmeiras garantiu vaga na decisão da Libertadores, onde enfrentará o Flamengo. Com isso, uma vaga direta via Campeonato Brasileiro “desceu”, transformando o G-4 do certame em G-5. Por isso, o Bahia foi diretamente beneficiado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupa a 5ª posição, com 49 pontos. Antes da confirmação da final verde e amarela, o Tricolor acumulava 78,1% de probabilidade de classificação direta à competição continental, já que estava seis pontos atrás do Mirassol, dono da quarta colocação e última vaga direta do Brasileirão.

No entanto, o cenário mudou completamente — literalmente — da noite para o dia. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de classificação do Bahia à Libertadores disparou após a confirmação da vaga do Palmeiras, que, consequentemente, abriu um espaço direto no G-5 da Série A.

Atualmente, o Bahia possui cerca de 91% de probabilidade de disputar a próxima edição da Copa Libertadores.

Além disso, caso o Esquadrão mantenha o atual desempenho — 54,44% de aproveitamento nas 30 rodadas disputadas até aqui —, deve somar mais 13 pontos nas oito partidas restantes, encerrando o Brasileirão com 62 pontos.

Esse desempenho praticamente garantiria o Tricolor de Aço na “Glória Eterna”, com 99,994% de chance de classificação, segundo as projeções da UFMG.

De olho na vaga direta à Libertadores, o Bahia entra em campo neste domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 31ª rodada da Série A, buscando dar mais um passo rumo ao principal objetivo da equipe na temporada.