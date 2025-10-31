Final entre Flamengo e Palmeiras deixa Bahia perto da Libertadores

Final brasileira na Libertadores beneficia Bahia com vaga direta - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Se a classificação do Flamengo para a final da Libertadores já alimentava as expectativas da torcida do Bahia por uma possível vaga direta na edição de 2026 do torneio, o avanço do Palmeiras à decisão concretizou o que antes era apenas anseio: o G-5 do Brasileirão é uma realidade.

Após perder o jogo de ida por 3 a 0, o Palmeiras recebeu a LDU no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira, 30, com um único objetivo: conseguir a virada. E missão concluída.

A equipe comandada por Abel Ferreira superou o rival equatoriano por 4 a 0, sem precisar do tempo regulamentar, e garantiu vaga na final da Libertadores — para a festa da torcida alviverde e também dos torcedores do Bahia.

Com a final da Copa Libertadores de 2025 decidida entre Flamengo e Palmeiras — reeditando a decisão de 2021 —, o Campeonato Brasileiro herdou uma vaga direta à próxima edição da “Glória Eterna”.

Isso ocorre porque o título será disputado entre os dois primeiros colocados do Brasileirão. Assim, a Série A passa a oferecer mais uma vaga direta (o G-4 vira G-5) e uma para a fase prévia (o G-6 vira G-7) da competição continental.

A tabela de classificação da Série A indica que a abertura da nova vaga para o G-5 está bem encaminhada, uma vez que isso só deixará de acontecer se o campeão da Libertadores 2025 terminar o Campeonato Brasileiro fora do G-4.

Por esse motivo, o Bahia foi diretamente beneficiado com mais uma final verde e amarela da Libertadores. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 5ª posição, com 49 pontos — dois a mais que Fluminense e Botafogo, atuais 6º e 7º colocados. Portanto, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o time estaria garantido na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Veja a tabela de classificação do Brasileirão:

| Foto: Reprodução / UFMG

Além disso, a final brasileira fez a probabilidade de classificação do Bahia à Libertadores disparar. Na quinta-feira, 30, após o Fluminense encostar na briga pelo G-6, o Tricolor de Aço viu suas chances caírem para 78,1%.

Contudo, após a classificação do Palmeiras, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou que o Esquadrão agora possui 91% de probabilidade de disputar a “Glória Eterna”.

Veja a probabilidade de classificação à Libertadores da parte de cima da tabela:

| Foto: Reprodução / UFMG

Vale lembrar que o Campeonato Brasileiro ainda pode ganhar mais uma vaga direta — formando um possível G-8 —, a depender do campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro e Fluminense, que atualmente estão no G-6 da Série A, também brigam pelo título do mata-mata e podem ampliar o número de vagas distribuídas via competição por pontos corridos.