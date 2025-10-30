RETORNO POLÊMICO
Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A
Juiz também apitou a goleada por 5 a 1 do Mirassol sobre o Tricolor
Por Lucas Vilas Boas
O jogo entre Bahia e Bragantino, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, vai ser apitado por Marcelo de Lima Henrique, árbitro que já chegou a ficar afastado por um mês nesta temporada.
O juiz carioca foi suspenso pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após expulsar o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, na vitória por 3 a 0 do Internacional, em duelo válido pela segunda rodada da Série A.
Assista:
Marcelo de Lima volta a apitar um jogo da Série A após mais de um mês e comandou um jogo pela última vez em 21 de setembro, em atuação marcada por um pênalti polêmico a favor do Internacional no clássico Gre-Nal. Apesar do gol marcado por Alan Patrick, o Colorado saiu derrotado por 3 a 2, em pleno Beira-Rio.
Veja:
Será a segunda partida do Bahia que o árbitro apitará nesta temporada, já que ele comandou a derrota humilhante por 5 a 1 para o Mirassol, no Maião.
O Tricolor encara o Bragantino no próximo domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo marcado pelo reencontro com o técnico Vagner Mancini, ex-Vitória.
