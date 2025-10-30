Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETORNO POLÊMICO

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Juiz também apitou a goleada por 5 a 1 do Mirassol sobre o Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/10/2025 - 20:36 h
Jean Lucas em campo pelo Bahia contra o Bragantino
Jean Lucas em campo pelo Bahia contra o Bragantino -

O jogo entre Bahia e Bragantino, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, vai ser apitado por Marcelo de Lima Henrique, árbitro que já chegou a ficar afastado por um mês nesta temporada.

O juiz carioca foi suspenso pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após expulsar o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, na vitória por 3 a 0 do Internacional, em duelo válido pela segunda rodada da Série A.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Marcelo de Lima volta a apitar um jogo da Série A após mais de um mês e comandou um jogo pela última vez em 21 de setembro, em atuação marcada por um pênalti polêmico a favor do Internacional no clássico Gre-Nal. Apesar do gol marcado por Alan Patrick, o Colorado saiu derrotado por 3 a 2, em pleno Beira-Rio.

Veja:

Será a segunda partida do Bahia que o árbitro apitará nesta temporada, já que ele comandou a derrota humilhante por 5 a 1 para o Mirassol, no Maião.

O Tricolor encara o Bragantino no próximo domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo marcado pelo reencontro com o técnico Vagner Mancini, ex-Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia x Bragantino Marcelo de Lima Henrique

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas em campo pelo Bahia contra o Bragantino
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Jean Lucas em campo pelo Bahia contra o Bragantino
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Jean Lucas em campo pelo Bahia contra o Bragantino
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jean Lucas em campo pelo Bahia contra o Bragantino
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x