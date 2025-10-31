Bahia x Bragantino: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Bahia e Bragantino se enfrentam pela 31ª rodada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Agora, vale mais do que nunca - com Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores e a quinta vaga do Brasileirão dando acesso direto à Liberta, o Bahia precisa lutar para manter a colocação, e encara o Bragantino neste domingo, 2, às 16h, na Fonte Nova, no caminho.

Pela 31ª rodada, o quinto colocado que belisca a vaga direta encara o 12º, 13 pontos abaixo na tabela - mesma diferença entre o Bahia e o líder Palmeiras. A missão do Esquadrão é, então, usar o Massa Bruta para se afastar do Fluminense, que chega logo abaixo, na sexta posição, com 47 pontos, apenas dois a menos que o Bahia.

O Bahia vem de triunfo - na última rodada, o Tricolor venceu o Internacional em casa por 1 a 0, movimentando a situação na tabela para encarar o Red Bull. Do outro lado, o time visitante chega em um momento de muitas mudanças.

Depois de perder por 3 a 0 para o Vasco na rodada anterior, o Bragantino demitiu Fernando Seabra do comando da equipe e contratou o técnico Vagner Mancini para o lugar, buscando se afastar da zona de rebaixamento apenas cinco pontos abaixo.

Assim, a partida contra o Bahia marca o primeiro jogo do novo treinador, ex-Vitória, à frente do Bragantino, e promete dar um gostinho do que deve ser o time na reta final do Brasileirão.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

A lista de lesionados do Bahia parece não aceitar diminuir. Com Caio Alexandre iniciando transição, o Tricolor recebe duas novas lesões, de Gilberto e Sanabria. Além dos machucados, o Esquadrão fica sem Ademir, cumprindo suspensão no jogo contra o Bragantino.

Éverton Ribeiro e Erick Pulga devem estar disponíveis, mas dificilmente serão arriscados a entrar em campo no domingo.

Do outro lado, o Bragantino lida com um desfalque de peso, desde que Jhon Jhon recebeu o terceiro amarelo contra o Vasco e teve suspensão definida contra o Bahia. Além dele, Eduardo, Guzmán, Bruninho e Vinicinho estão no departamento médico, enquanto Isidro Pitta segue em transição física.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Nestor); Tiago (Erick Pulga); Willian José e Kayky (Cauly).Técnico: Rogério Ceni.

Red Bull Bragantino: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem