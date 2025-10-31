Goleiro do Vitória abre o coração sobre o "ídolo" Lucas Arcanjo

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Não é atoa que o próprio Vitória se refere ao goleiro Lucas Arcanjo como ídolo. Na tarde desta sexta-feira, 31, o suplente Thiago Couto desabafou sobre a importância do arqueiro rubro-negro para a sua carreira, mesmo com apenas quatro meses de clube.

Estreando pelo Leão da Barra justamente após Arcanjo sentir a contusão na última partida, na derrota para o Corinthians, Thiago Couto revelou finalmente conseguir "entender os motivos pelo qual" ele ter se tornado um "ídolo do clube". Lucas sofreu uma contusão de grau três, o último nível de intensidade, e só vai retornar na próxima temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Thiago Couto em treinamento pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

"Houve o aprendizado do dia a dia. O Lucas é uma pessoa sensacional, um ídolo do clube. Observando a maneira dele de ser, convivendo com ele, isso me fez entender um pouco mais dos motivos pelo qual ele conseguiu ter um desempenho tão bom. Esse é o aprendizado que eu levo para minha carreira. Desejo uma boa recuperação para ele", disse Thiago Couto.

Em vídeo divulgado na TV Vitória, o médico do clube Marcelo Midlej revelou detalhes da lesão sofrida pelo goleiro explicou por quê uma contusão que geralmente conta com um tratamento conservador exigirá cirurgia. De acordo com a análise, a pancada impede a cicatrização do ligamento.

Assista: