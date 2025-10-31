Por que Jair Ventura não rotaciona o elenco? Vitória tem lista de inutilizados

Kike Saverio pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Se a chegada de Jair Ventura pudesse ser resumida em uma palavra, seria esperança. Desde que o quarto técnico do time na temporada chegou ao Vitória, a realidade de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão passou a parecer mais próxima, com um time que encaixou melhor durante os seis jogos que teve com o novo treinador.

Logo de cara, Jair conseguiu encontrar uma formação funcional, e na reta final que decidirá a permanência do Leão da Barra na Série A, não sobram espaços para experimentos e tentativas. No entanto, muitas peças do elenco que chegaram tão recentemente quanto ele não foram inclusas na formação inicial, e até agora não tiveram uma chance.

Assim, fica a dúvida sobre o Barradão - Jair está sendo fiel demais ao seu plano, ou deixando talentos de lado no processo? Desde que assumiu o Vitória, o treinador utilizou 25 jogadores diferentes, mas alguns nomes seguem praticamente esquecidos.

Entre eles, se destacam os reforços estrangeiros que chegaram com expectativa e ainda não tiveram chance de mostrar serviço, como os casos do equatoriano Kike Saverio e do meia português Rúben Rodrigues, que sequer estreou com o novo comandante.

Já o volante Rúben Ismael, também português, segue em recuperação após cirurgia no joelho e ainda não ficou à disposição.

Por outro lado, Aitor Cantalapiedra se firmou entre os titulares e o uruguaio Renzo López tem sido presença constante no ataque, mostrando que há espaço para estrangeiros - mas só para quem entrega resultado imediato.

Seguindo com a base de três zagueiros que começou a dar resultados e uma estrutura de time quase congelada, Jair segue sem dar espaço para jogadores como Ricardo Ryller, Felipe Cardoso e Fabri, que continuam treinando à espera de uma chance real.

Qual a justificativa?

Não é possível saber, no entanto, como essas outras peças se encaixariam no Vitória de Jair, já que não tiveram a chance de tentar. As decisões viriam, então, dos treinos, como o próprio técnico explica.

"A gente analisa o treino. Se o jogador não está jogando, é porque tem alguém em melhor momento. Não posso usar só porque foi contratado. Seria pouco inteligente da minha parte. Quando a gente perde, o melhor sempre é quem não entrou. A vida do treinador é assim", disse Jair.

Com Ronald, Lucas Halter e Lucas Arcanjo suspensos para o duelo contra o Cruzeiro, neste sábado, 1º, às 16h, no Mineirão, Jair pode precisar testar novas opções e, quem sabe, dar oportunidade a algum dos que vêm morando no banco nas últimas partidas.