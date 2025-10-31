Cruzeiro bate 1 milhão de torcedores e promete lotar contra o Vitória

Mineirão - Foto: Reprodução I Instagram @mineirao

O confronto entre Cruzeiro e Vitória no próximo sábado, 1º, já é muito aguardada por ambas as torcidas. Com um time brigando pelo título do Brasileirão e o outro fazendo de tudo para deixar a zona de rebaixamento, as arquibancadas do Mineirão estarão lotadas para o encontro pela 31ª rodada do campeonato.

Já são mais de 50 mil torcedores confirmados, com o público podendo passar de 52 mil pessoas com a liberação do setor roxo superior do estádio. É tanta gente que quebra recorde - com a procura, o clube mineiro chegará a um milhão de torcedores como mandante em 2025.

Somando todas as partidas disputadas no Mineirão neste ano, o público total já chega a 970.664 pessoas, número que será ultrapassado no sábado.

Promoções que lotam

Pelo terceiro jogo consecutivo em casa, a diretoria do Cruzeiro manteve a política de preços promocionais nos ingressos. As últimas partidas com valores reduzidos registraram excelentes públicos, levando quase 51 mil presentes ao empate em 1 a 1 com o Sport e mais de 40 mil na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza.

Os sócios do programa 5 Estrelas seguem pagando apenas R$ 30 em qualquer setor do estádio. Já o público geral encontra ingressos a R$ 60 nos setores laranja e amarelo, e R$ 80 nas áreas vermelha e roxa (superior e inferior).

Para os torcedores do Vitória, a compra está disponível no baladapp.com.br e no app BaladAPP, onde cada CPF pode adquirir até dois ingressos. Os torcedores que optarem pelo camarote vermelho pagam 425 reais, sem opção de meia.