Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARQUIBANCADA CHEIA

Cruzeiro bate 1 milhão de torcedores e promete lotar contra o Vitória

Os dois times se enfrentam neste sábado, 1º, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Mineirão

Marina Branco

Por Marina Branco

31/10/2025 - 9:06 h
Mineirão
Mineirão -

O confronto entre Cruzeiro e Vitória no próximo sábado, 1º, já é muito aguardada por ambas as torcidas. Com um time brigando pelo título do Brasileirão e o outro fazendo de tudo para deixar a zona de rebaixamento, as arquibancadas do Mineirão estarão lotadas para o encontro pela 31ª rodada do campeonato.

Já são mais de 50 mil torcedores confirmados, com o público podendo passar de 52 mil pessoas com a liberação do setor roxo superior do estádio. É tanta gente que quebra recorde - com a procura, o clube mineiro chegará a um milhão de torcedores como mandante em 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Somando todas as partidas disputadas no Mineirão neste ano, o público total já chega a 970.664 pessoas, número que será ultrapassado no sábado.

Leia Também:

Árbitro de jogo do Vitória foi acusado de polêmica a favor do Cruzeiro
Bahia e Vitória decidem final do Baianão Feminino na Arena Fonte Nova
Zagueiro treina e vira opção no Vitória; volante e lateral seguem fora

Promoções que lotam

Pelo terceiro jogo consecutivo em casa, a diretoria do Cruzeiro manteve a política de preços promocionais nos ingressos. As últimas partidas com valores reduzidos registraram excelentes públicos, levando quase 51 mil presentes ao empate em 1 a 1 com o Sport e mais de 40 mil na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza.

Os sócios do programa 5 Estrelas seguem pagando apenas R$ 30 em qualquer setor do estádio. Já o público geral encontra ingressos a R$ 60 nos setores laranja e amarelo, e R$ 80 nas áreas vermelha e roxa (superior e inferior).

Para os torcedores do Vitória, a compra está disponível no baladapp.com.br e no app BaladAPP, onde cada CPF pode adquirir até dois ingressos. Os torcedores que optarem pelo camarote vermelho pagam 425 reais, sem opção de meia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Cruzeiro ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mineirão
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Mineirão
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Mineirão
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Mineirão
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x