Zagueiro treina e vira opção no Vitória; volante e lateral seguem fora
Leão da Barra treinou nesta quinta-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura
Por João Grassi
O Vitória voltou a treinar nesta quinta-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura, de olho no Cruzeiro. A boa notícia da tarde de trabalhos foi a presença de Edu. O Portal A TARDE apurou que o zagueiro participou normalmente das atividades e deve ser opção para o técnico Jair Ventura.
Edu havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa direita, mas treinou normalmente nesta quinta. No entanto, o volante Gabriel Baralhas fez apenas trabalhos à parte dos demais companheiros e segue indisponível. Além dele, o lateral-direito Claudinho ficou no departamento médico.
Com muitos desfalques no elenco, Jair Ventura deve escalar o Leão da Barra assim: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Neris (Edu), Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Willian Oliveira, Dudu e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer.
Treino desta quinta
Após o aquecimento de movimentação geral com bola sob comando do preparador físico Juninho Nogueira, o treinamento, dividido em duas partes, passou a ser comandado por Ventura. A primeira fase foi um trabalho de campo reduzido e ataque ao espaço.
A segunda parte envolveu um trabalho de bola parada ofensivo e defensivo. O Vitória se apresenta novamente nesta sexta-feira, 31, dessa vez no turno da manhã.
Próximo compromisso
Com uma escalação inédita, o Vitória visita o Cruzeiro às 16h deste sábado, 1º, no Mineirão. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
