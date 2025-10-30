Zagueiro treina e vira opção no Vitória; volante e lateral seguem fora

Jair Ventura, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória voltou a treinar nesta quinta-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura, de olho no Cruzeiro. A boa notícia da tarde de trabalhos foi a presença de Edu. O Portal A TARDE apurou que o zagueiro participou normalmente das atividades e deve ser opção para o técnico Jair Ventura.

Edu havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa direita, mas treinou normalmente nesta quinta. No entanto, o volante Gabriel Baralhas fez apenas trabalhos à parte dos demais companheiros e segue indisponível. Além dele, o lateral-direito Claudinho ficou no departamento médico.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com muitos desfalques no elenco, Jair Ventura deve escalar o Leão da Barra assim: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Neris (Edu), Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Willian Oliveira, Dudu e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Treino desta quinta

Após o aquecimento de movimentação geral com bola sob comando do preparador físico Juninho Nogueira, o treinamento, dividido em duas partes, passou a ser comandado por Ventura. A primeira fase foi um trabalho de campo reduzido e ataque ao espaço.

Zagueiro Edu em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A segunda parte envolveu um trabalho de bola parada ofensivo e defensivo. O Vitória se apresenta novamente nesta sexta-feira, 31, dessa vez no turno da manhã.

Próximo compromisso

Com uma escalação inédita, o Vitória visita o Cruzeiro às 16h deste sábado, 1º, no Mineirão. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.