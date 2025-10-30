Menu
Conselho Fiscal do Vitória terá reunião antes da eleição; saiba motivo

Órgão interno do clube convocou encontro para a próxima semana

João Grassi

Por João Grassi

30/10/2025 - 15:33 h | Atualizada em 30/10/2025 - 20:19
Arquibancada do Barradão
Arquibancada do Barradão -

O Conselho Fiscal do Vitória foi convocado para uma reunião ordinária que será realizada no dia 4 de novembro, às 17h30, na sede administrativa localizada no complexo do Barradão. A convocação foi assinada por Raimundo Viana, presidente do órgão.

Conforme documento divulgado pelo clube, será realizada a "Apreciação de Expediente do Conselho Gestor referente aos demonstrativos contábeis (balancetes) dos meses de julho, agosto e setembro/2025 (3º trimestre/2025)".

Depois da análise dos balancetes do terceiro trimestre, haverá espaço também para outros assuntos — “o que ocorrer”, de acordo com o comunicado.

Reunião pré-eleições

A reunião do Conselho Fiscal do Leão faz parte das obrigações regimentais do órgão e acontece antes das eleições, que serão realizadas no dia 13 de dezembro.

