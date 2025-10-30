IMPORTANTE
Conselho Fiscal do Vitória terá reunião antes da eleição; saiba motivo
Órgão interno do clube convocou encontro para a próxima semana
Por João Grassi
O Conselho Fiscal do Vitória foi convocado para uma reunião ordinária que será realizada no dia 4 de novembro, às 17h30, na sede administrativa localizada no complexo do Barradão. A convocação foi assinada por Raimundo Viana, presidente do órgão.
Conforme documento divulgado pelo clube, será realizada a "Apreciação de Expediente do Conselho Gestor referente aos demonstrativos contábeis (balancetes) dos meses de julho, agosto e setembro/2025 (3º trimestre/2025)".
Depois da análise dos balancetes do terceiro trimestre, haverá espaço também para outros assuntos — “o que ocorrer”, de acordo com o comunicado.
Leia Também:
Reunião pré-eleições
A reunião do Conselho Fiscal do Leão faz parte das obrigações regimentais do órgão e acontece antes das eleições, que serão realizadas no dia 13 de dezembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes