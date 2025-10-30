Menu
DE OLHO NO APITO

Árbitro de jogo do Vitória foi acusado de polêmica a favor do Cruzeiro

Leão da Barra visita o time mineiro neste sábado, 1º, no Mineirão

Por João Grassi

30/10/2025 - 20:11 h
Jefferson Ferreira de Moraes, árbitro escalado para Cruzeiro x Vitória
Jefferson Ferreira de Moraes, árbitro escalado para Cruzeiro x Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala completa de arbitragem para o jogo do Vitória diante do Cruzeiro, neste sábado, 1º. O árbitro de campo será Jefferson Ferreira de Moraes (GO), envolvido em polêmicas recentes na Série A.

Em uma partida envolvendo justamente o Cruzeiro, que empatou em 1 a 1 com o Sport na 27ª rodada, Jefferson Moraes foi severamente criticado pelo clube pernambucano, que alegou que o árbitro "protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes".

Em nota publicada no dia seguinte ao confronto no Mineirão, o Sport reclamou da interrupção de um contra-ataque "no qual Hyoran seguiria livre em direção ao gol adversário, marcando uma falta inexistente".

A segunda reclamação, de acordo com o Leão da Ilha, foi que a arbitragem deixou de assinalar um pênalti "evidente" sobre o zagueiro Ramon Menezes, ex-Vitória, em um lance de escanteio.

"É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas", lamentou o clube nordestino.

Bahia e Vitória decidem final do Baianão Feminino na Arena Fonte Nova
Zagueiro treina e vira opção no Vitória; volante e lateral seguem fora
Volantes sem espaço podem pintar em escalação inédita do Vitória

Arbitragem de Cruzeiro x Vitória

  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
  • Assistente 2: Hugo Sávio Xavier Correa (GO)
  • Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
  • VAR: Rodrigo D’ Alonso Ferreira (SC)

Cruzeiro x Vitória

Com arbitragem polêmica, o Vitória visita o Cruzeiro às 16h deste sábado, 1º, no Mineirão. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x