DE OLHO NO APITO
Árbitro de jogo do Vitória foi acusado de polêmica a favor do Cruzeiro
Leão da Barra visita o time mineiro neste sábado, 1º, no Mineirão
Por João Grassi
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala completa de arbitragem para o jogo do Vitória diante do Cruzeiro, neste sábado, 1º. O árbitro de campo será Jefferson Ferreira de Moraes (GO), envolvido em polêmicas recentes na Série A.
Em uma partida envolvendo justamente o Cruzeiro, que empatou em 1 a 1 com o Sport na 27ª rodada, Jefferson Moraes foi severamente criticado pelo clube pernambucano, que alegou que o árbitro "protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes".
Em nota publicada no dia seguinte ao confronto no Mineirão, o Sport reclamou da interrupção de um contra-ataque "no qual Hyoran seguiria livre em direção ao gol adversário, marcando uma falta inexistente".
A segunda reclamação, de acordo com o Leão da Ilha, foi que a arbitragem deixou de assinalar um pênalti "evidente" sobre o zagueiro Ramon Menezes, ex-Vitória, em um lance de escanteio.
"É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas", lamentou o clube nordestino.
Arbitragem de Cruzeiro x Vitória
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
- Assistente 2: Hugo Sávio Xavier Correa (GO)
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- VAR: Rodrigo D’ Alonso Ferreira (SC)
Cruzeiro x Vitória
Com arbitragem polêmica, o Vitória visita o Cruzeiro às 16h deste sábado, 1º, no Mineirão. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
