Herói no Ba-Vi, titular é desfalque do Vitória para encarar o Cruzeiro

O Vitória tem um desfalque de última hora para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, na próxima rodada do Brasileirão. Titular do Leão, o lateral-direito Raul Cáceres sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não viajou para Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo setorista Marcello Góis.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o defensor já havia desfalcado o Rubro-Negro no último compromisso, na derrota para o Corinthians no Barradão. Substituto escolhido na ocasião pelo técnico Jair Ventura, o jovem Paulo Roberto deve seguir na titularidade na posição.

Raul Cáceres agora se junto a Ronald, Lucas Halter (suspensos), Baralhas (lesão na posterior da coxa) e Lucas Arcanjo (lesão no ligamento colateral medial) entre as baixas do Vitória. Além da novidade na lateral-direita, o Rubro-Negro vai ter uma dupla de volantes inédita contra o Cruzeiro.

O Leão quer vencer fora de casa pela segunda vez neste Brasileirão diante do clube mineiro, neste sábado, 1º, às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.