ESPORTES
NÃO VIAJOU!

Herói no Ba-Vi, titular é desfalque do Vitória para encarar o Cruzeiro

Jogador é baixa de última hora e não viajou para Belo Horizonte

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

31/10/2025 - 17:00 h | Atualizada em 31/10/2025 - 17:36
Jogadores em campo pelo Vitória
Jogadores em campo pelo Vitória

O Vitória tem um desfalque de última hora para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, na próxima rodada do Brasileirão. Titular do Leão, o lateral-direito Raul Cáceres sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e não viajou para Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo setorista Marcello Góis.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o defensor já havia desfalcado o Rubro-Negro no último compromisso, na derrota para o Corinthians no Barradão. Substituto escolhido na ocasião pelo técnico Jair Ventura, o jovem Paulo Roberto deve seguir na titularidade na posição.

Raul Cáceres comemorando gol pelo Vitória
Raul Cáceres comemorando gol pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Raul Cáceres agora se junto a Ronald, Lucas Halter (suspensos), Baralhas (lesão na posterior da coxa) e Lucas Arcanjo (lesão no ligamento colateral medial) entre as baixas do Vitória. Além da novidade na lateral-direita, o Rubro-Negro vai ter uma dupla de volantes inédita contra o Cruzeiro.

O Leão quer vencer fora de casa pela segunda vez neste Brasileirão diante do clube mineiro, neste sábado, 1º, às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Cruzeiro x Vitória Raul Cáceres vitória

