POLÍCIA
POLÍCIA

Chefes do CV na Bahia morreram em megaoperação no Rio de Janeiro

Mais de dez baianos tiveram a morte confirmada pelo IML

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 11:21 h | Atualizada em 01/11/2025 - 11:35
Mortos durante megaoperação no rio de janeiro
Mortos durante megaoperação no rio de janeiro -

As mortes de 12 baianos foram confirmadas após a megaoperação Contenção, deflagrada na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha. A operação tinha como objetivo atingir a facção criminosa Comando Vermelho (CV) que atua no local.

Os mortos da Bahia foram identificados pelo IML (Instituto Médico Legal). A Operação Contenção já contabiliza mais de 120 mortes, com quatro delas sendo de policiais, dois militares e dois civis, sendo a mais mortal do estado do Rio de Janeiro.

A ação também evidenciou a grande presença de criminosos baianos presentes no tráfico carioca, evidenciando a forte conexão interestadual da facção.

Confira a lista dos 12 baianos mortos na operação.

  • Bruno Almeida de Oliveira, vulgo “Boquita”, natural de Guaratinga — envolvido com tráfico e posse ilegal de armas; tinha mandados em Eunápolis.
  • Welington Santos de Jesus, vulgo “WL”, 21 anos, do Extremo Sul — executor do CV em Eunápolis, investigado por quatro homicídios e conexões interestaduais com o Espírito Santo.
  • Rubens Lourenço dos Santos, o “Binho Zoião” ou “BZO”, natural de Ibirataia — apontado como chefão do CV no Extremo Sul, envolvido na fuga de 16 presos de Eunápolis e em atentados contra servidores públicos.
  • Jônatas Ferreira Santos, vulgo “Grande” ou “Visão”, do Extremo Sul — liderança do CV na distribuição de drogas e controle de pontos de venda em Eunápolis e região.
  • Emerson Pereira Solidade, vulgo “Pity”, do Extremo Sul — articulador logístico entre o Vale do Jequitinhonha (MG) e o Rio de Janeiro, responsável por abastecimento de drogas e armas para Bahia e Minas Gerais.
  • Tarcísio da Silva Carvalho, da região Sul e Extremo Sul da Bahia — com passagens por roubo, tráfico e homicídio, atuava em Arataca, Uruçuca, Ilhéus e Buerarema.
  • William dos Santos Barbosa, natural de Feira de Santana — com histórico de homicídio e porte de drogas.
  • Diogo Garcez Santos Silva, vulgo “DG”, de Feira de Santana — liderança do CV baiano com atuação direta na Penha (RJ).
  • Ricardo Aquino dos Santos, natural de Feira de Santana — com dois mandados de prisão por organização criminosa e envolvimento em homicídios.
  • Luiz Carlos de Jesus Andrade, vulgo “Zóio” ou “Escobar”, também de Feira de Santana — com mandados de prisão até 2044 por homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
  • Danilo Ferreira do Amor de Divino, conhecido como ‘Mazola’, natural de Feira de Santana.
  • Fábio Francisco Santana Sales, o ‘FB’, de Feira de Santana.

