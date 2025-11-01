Chefes do CV na Bahia morreram em megaoperação no Rio de Janeiro

Mortos durante megaoperação no rio de janeiro - Foto: Mauro Pimentel | AFP

As mortes de 12 baianos foram confirmadas após a megaoperação Contenção, deflagrada na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha. A operação tinha como objetivo atingir a facção criminosa Comando Vermelho (CV) que atua no local.

Os mortos da Bahia foram identificados pelo IML (Instituto Médico Legal). A Operação Contenção já contabiliza mais de 120 mortes, com quatro delas sendo de policiais, dois militares e dois civis, sendo a mais mortal do estado do Rio de Janeiro.

A ação também evidenciou a grande presença de criminosos baianos presentes no tráfico carioca, evidenciando a forte conexão interestadual da facção.

Confira a lista dos 12 baianos mortos na operação.