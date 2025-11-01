POLÍCIA
Chefes do CV na Bahia morreram em megaoperação no Rio de Janeiro
Mais de dez baianos tiveram a morte confirmada pelo IML
As mortes de 12 baianos foram confirmadas após a megaoperação Contenção, deflagrada na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha. A operação tinha como objetivo atingir a facção criminosa Comando Vermelho (CV) que atua no local.
Os mortos da Bahia foram identificados pelo IML (Instituto Médico Legal). A Operação Contenção já contabiliza mais de 120 mortes, com quatro delas sendo de policiais, dois militares e dois civis, sendo a mais mortal do estado do Rio de Janeiro.
A ação também evidenciou a grande presença de criminosos baianos presentes no tráfico carioca, evidenciando a forte conexão interestadual da facção.
Leia Também:
Confira a lista dos 12 baianos mortos na operação.
- Bruno Almeida de Oliveira, vulgo “Boquita”, natural de Guaratinga — envolvido com tráfico e posse ilegal de armas; tinha mandados em Eunápolis.
- Welington Santos de Jesus, vulgo “WL”, 21 anos, do Extremo Sul — executor do CV em Eunápolis, investigado por quatro homicídios e conexões interestaduais com o Espírito Santo.
- Rubens Lourenço dos Santos, o “Binho Zoião” ou “BZO”, natural de Ibirataia — apontado como chefão do CV no Extremo Sul, envolvido na fuga de 16 presos de Eunápolis e em atentados contra servidores públicos.
- Jônatas Ferreira Santos, vulgo “Grande” ou “Visão”, do Extremo Sul — liderança do CV na distribuição de drogas e controle de pontos de venda em Eunápolis e região.
- Emerson Pereira Solidade, vulgo “Pity”, do Extremo Sul — articulador logístico entre o Vale do Jequitinhonha (MG) e o Rio de Janeiro, responsável por abastecimento de drogas e armas para Bahia e Minas Gerais.
- Tarcísio da Silva Carvalho, da região Sul e Extremo Sul da Bahia — com passagens por roubo, tráfico e homicídio, atuava em Arataca, Uruçuca, Ilhéus e Buerarema.
- William dos Santos Barbosa, natural de Feira de Santana — com histórico de homicídio e porte de drogas.
- Diogo Garcez Santos Silva, vulgo “DG”, de Feira de Santana — liderança do CV baiano com atuação direta na Penha (RJ).
- Ricardo Aquino dos Santos, natural de Feira de Santana — com dois mandados de prisão por organização criminosa e envolvimento em homicídios.
- Luiz Carlos de Jesus Andrade, vulgo “Zóio” ou “Escobar”, também de Feira de Santana — com mandados de prisão até 2044 por homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
- Danilo Ferreira do Amor de Divino, conhecido como ‘Mazola’, natural de Feira de Santana.
- Fábio Francisco Santana Sales, o ‘FB’, de Feira de Santana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes