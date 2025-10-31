Larissa Pavan: assassinos de nutricionista entram no Baralho do Crime

Com a atualização do baralho, Marlon passou a ocupar a carta “9 de Ouros”, enquanto Fábio é o novo “3 de Espadas”. - Foto: Divulgação SSP

Os nomes da dupla apontada como principal suspeita de matar a nutricionista Larissa Pavan de Assis, em dezembro de 2024, em Guarajuba, Litoral Norte da Bahia, foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Os acusados foram identificados como:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marlon Ribeiro dos Santos

Fábio Ribeiro

Com a atualização do baralho, Marlon passou a ocupar a carta “9 de Ouros”, enquanto Fábio é o novo “3 de Espadas”.

De acordo com as investigações, Larissa foi assassinada após uma discussão no trânsito. Os ocupantes de outro carro teriam se irritado com a baixa velocidade do veículo da vítima e, em um ato de fúria, abriram fogo contra ela. A nutricionista foi atingida e morreu no local.

Procurados pela SSP

Segundo a tenente Sabrina Aiêxa, coordenadora do Disque Denúncia da SSP, a inclusão se deve à brutalidade do crime e ao alto grau de periculosidade dos suspeitos. “Eles representam um risco à ordem pública, e o objetivo é que sejam localizados e presos o quanto antes”, afirmou a tenente.

Novo nome também entra na lista

Além da dupla, Patrick de Souza Silva, conhecido como “Patrick da Bomba”, também foi adicionado ao Baralho do Crime, na carta “8 de Espadas”.

Ele é investigado por:

tráfico de drogas;

homicídios;

roubos e furtos, com atuação em Camaçari e ligação direta com facções criminosas.

Relembre o crime

De acordo com a polícia, Larissa foi morta após os ocupantes de outro carro se irritarem com a baixa velocidade do veículo que ela dirigia. Tomados pela raiva, os criminosos começaram a atirar, e a nutricionista acabou sendo atingida fatalmente.