Mulher trans denuncia tentativa de feminicídio em Madre de Deus

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Uma mulher trans de 54 anos, identificada como Pui Castro, foi esfaqueada pelo então companheiro na última quarta-feira, 29, em Madre de Deus, município da Região Metropolitana de Salvador.

Lea mantinha um relacionamento com o suspeito há quatro anos e, segundo um amigo da vítima, o homem agiu movido por ciúmes, alegando que teria sido traído. Moradores da região intervieram e chegaram a agredir o suspeito antes da chegada da polícia.

Diligências

A Polícia Civil confirmou que está em diligências para localizar o suspeito,

O caso está sob investigação da 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus, que apura as circunstâncias do ataque, a motivação do crime e a possível participação de outras pessoas