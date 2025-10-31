CRIME
Mulher trans denuncia tentativa de feminicídio em Madre de Deus
A Polícia Civil confirmou que está em diligências para localizar o suspeito
Por Redação
Uma mulher trans de 54 anos, identificada como Pui Castro, foi esfaqueada pelo então companheiro na última quarta-feira, 29, em Madre de Deus, município da Região Metropolitana de Salvador.
Lea mantinha um relacionamento com o suspeito há quatro anos e, segundo um amigo da vítima, o homem agiu movido por ciúmes, alegando que teria sido traído. Moradores da região intervieram e chegaram a agredir o suspeito antes da chegada da polícia.
Leia Também:
Diligências
A Polícia Civil confirmou que está em diligências para localizar o suspeito,
O caso está sob investigação da 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus, que apura as circunstâncias do ataque, a motivação do crime e a possível participação de outras pessoas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes