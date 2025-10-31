Menu
CRIME

Mulher trans denuncia tentativa de feminicídio em Madre de Deus

A Polícia Civil confirmou que está em diligências para localizar o suspeito

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 21:54 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Uma mulher trans de 54 anos, identificada como Pui Castro, foi esfaqueada pelo então companheiro na última quarta-feira, 29, em Madre de Deus, município da Região Metropolitana de Salvador.

Lea mantinha um relacionamento com o suspeito há quatro anos e, segundo um amigo da vítima, o homem agiu movido por ciúmes, alegando que teria sido traído. Moradores da região intervieram e chegaram a agredir o suspeito antes da chegada da polícia.

Diligências

A Polícia Civil confirmou que está em diligências para localizar o suspeito,

O caso está sob investigação da 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus, que apura as circunstâncias do ataque, a motivação do crime e a possível participação de outras pessoas

17ª Delegacia Territorial agressão ciúmes crime doméstico crime investigado direitos LGBTQIA+ esfaqueamento investigação policial Madre de Deus Mulher Trans proteção à vítima região metropolitana de salvador segurança pública violência contra trans violência doméstica

x