DESFECHO TRÁGICO

Corpo em mata pode ser de adolescente sequestrado em Feira de Santana

Cadáver foi localizado na terça-feira, 4, com sinais de violência e sem um dos braços

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 23:58 h
Deivison foi sequestrado no dia 27 de outubro
Deivison foi sequestrado no dia 27 de outubro

As buscas pelo adolescente Deivison Levi Alves dos Santos, de 13 anos, sequestrado no último dia 27 de setembro, podem ter chegado a um desfecho trágico. Isso porque um corpo em decomposição foi encontrado, na tarde desta terça-feira, 4, em uma mata perto da Pedreira Rio Branco, em Feira de Santana, a cerca de 115 KM de Salvador.

A Polícia Civil investiga se o cadáver, que foi encontrado com sinais de tortura e sem um dos braços, é do garoto. O corpo foi localizado por um pescador, que acionou a polícia imediatamente. Equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

em depoimento à polícia, o pescador contou que, na noite do sábado, 1º, ouviu disparos de arma de fogo, o que pode ajudar a estabelecer a linha do tempo do crime.

Corpo estava em área de mata
Corpo estava em área de mata | Foto: Reprodução

Após o levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana, onde passará por perícia para confirmação da identidade. A Delegacia de Homicídios conduz o caso e trabalha com a hipótese de que o crime possa ter ligação com o tráfico de drogas, embora outras possibilidades também estejam sendo analisadas.

Relembre o caso

Deivison Levi foi sequestrado na madrugada de 27 de outubro, no Conjunto José Ronaldo, bairro Campo Limpo, por quatro homens encapuzados. Segundo o relato da mãe, os criminosos invadiram a residência perguntando por armas.

Apenas ela e o filho estavam no local. Após a negativa da mulher, os suspeitos levaram o adolescente e fugiram, sem pedir resgate nem fazer contato posterior. As investigações continuam para confirmar se o corpo encontrado é de Deivison e identificar os autores do crime.

