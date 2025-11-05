Corpo em mata pode ser de adolescente sequestrado em Feira de Santana

Deivison foi sequestrado no dia 27 de outubro - Foto: Reprodução Redes Sociais

As buscas pelo adolescente Deivison Levi Alves dos Santos, de 13 anos, sequestrado no último dia 27 de setembro, podem ter chegado a um desfecho trágico. Isso porque um corpo em decomposição foi encontrado, na tarde desta terça-feira, 4, em uma mata perto da Pedreira Rio Branco, em Feira de Santana, a cerca de 115 KM de Salvador.

A Polícia Civil investiga se o cadáver, que foi encontrado com sinais de tortura e sem um dos braços, é do garoto. O corpo foi localizado por um pescador, que acionou a polícia imediatamente. Equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

em depoimento à polícia, o pescador contou que, na noite do sábado, 1º, ouviu disparos de arma de fogo, o que pode ajudar a estabelecer a linha do tempo do crime.

Corpo estava em área de mata | Foto: Reprodução

Após o levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana, onde passará por perícia para confirmação da identidade. A Delegacia de Homicídios conduz o caso e trabalha com a hipótese de que o crime possa ter ligação com o tráfico de drogas, embora outras possibilidades também estejam sendo analisadas.

Relembre o caso

Deivison Levi foi sequestrado na madrugada de 27 de outubro, no Conjunto José Ronaldo, bairro Campo Limpo, por quatro homens encapuzados. Segundo o relato da mãe, os criminosos invadiram a residência perguntando por armas.

Apenas ela e o filho estavam no local. Após a negativa da mulher, os suspeitos levaram o adolescente e fugiram, sem pedir resgate nem fazer contato posterior. As investigações continuam para confirmar se o corpo encontrado é de Deivison e identificar os autores do crime.