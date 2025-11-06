Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO VÉRTICE I

Integrantes de facção do Rio de Janeiro são baleados em Porto Seguro

Fuzis, pistolas, submetralhadora e granada foram apreendidos durante operação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/11/2025 - 8:53 h
Cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos
Cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos

Cinco traficantes associados a uma facção do Rio de Janeiro foram baleados na manhã desta quinta-feira, 6, em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.

O grupo estava armado com fuzis, pistolas, uma submetralhadora e uma granada. A ação fez parte da Operação Vértice I, deflagrada pelas forças estaduais e federais de segurança pública da Bahia.

De acordo com as informações oficiais, policiais militares, civis e federais cumpriram ordens judiciais contra integrantes de uma facção envolvidos com homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

O grupo também ameaçava os moradores através das redes sociais. Com postagens exibindo armas de fogo, eles tentavam impor toque de recolher.

Durante a operação, cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos. Com eles foram apreendidos dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, uma granada, munições, drogas, rádios comunicadores, entre outros itens.

As ações de inteligência e o patrulhamento ostensivo permanecerão intensificados por tempo indeterminado na região.

Ver todas

