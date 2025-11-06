Garota de 12 anos morre após ser atingida durante tiroteio em São Caetano

- Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Um tiroteio foi registrado no bairro da Capelinha de São Caetano, em Salvador, na noite de quarta-feira, 5. Na ação, duas pessoas acabaram morrendo após serem atingidas, entre elas, uma criança de 12 anos.

Segundo as primeiras informações, o incidente teria acontecido por volta das 19h na localidade da Marmorana e as vítimas foram identificadas como Edson Ferreira de Oliveira, 47 anos, e Yasmin Sacramento Damascena, 12 anos. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Polícia Civil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) investiga o duplo homicídio e, ainda conforme a corporação, um homem de 18 anos e uma adolescente de 13 anos também foram feridos e encaminhados para uma unidade de saúde. Guias para perícia e remoção foram expedidas, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para os crimes.

A Polícia Militar, em nota, também confirmou os fatos e informou ainda que o patrulhamento foi intensificado na região. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.