Mãe e filha são fuziladas dentro de carro com mais de 20 tiros
Após o ataque, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados
Por Victoria Isabel
Mãe e filha foram fuziladas com mais de 20 tiros na noite desta quinta-feira, 30, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As duas estavam dentro de um carro com Jhonatan Martins, de 34 anos, que seria o alvo do atentado. A família foi surpreendida pelos disparos.
Jhonatan Martins foi apontado pela polícia supostamente como miliciano atuante na região. Após o ataque, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.
De acordo com a Polícia, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Durante as diligências, ficou comprovado que o veículo atingido pelos disparos era produto de roubo. Diante do fato, o motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele encontra-se preso sob custódia em uma unidade de saúde. O caso foi encaminhado à Justiça
As vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.
Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram o carro alvejado e abandonado no local do crime. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga o caso para identificar os autores e as circunstâncias do atentado.
