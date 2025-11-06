Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Polícia apreende R$ 120 mil em espécie em investigação de agiotagem

Ação visa desarticular grupo criminoso praticava juros abusivos

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 10:49 h
ação teve como objetivo reunir elementos de prova relativos aos crimes de usura (agiotagem) e retenção indevida de documentos
ação teve como objetivo reunir elementos de prova relativos aos crimes de usura (agiotagem) e retenção indevida de documentos

A Polícia Civil deflagrou a Operação Cupiditas, na manhã desta quinta-feira (6), para cumprir mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso investigado por agiotagem no município de Capela do Alto Alegre no interior da Bahia.

Durante as diligências foram apreendidos diversos itens utilizados como garantia dos empréstimos ilegais, entre eles notas promissórias, cheques, escrituras de imóveis, motocicleta e mais de R$ 120 mil em espécie.

De acordo com a polícia, o grupo atuava há anos na cidade oferecendo empréstimos com juros abusivos que levavam as vítimas a um endividamento contínuo, impedindo o pagamento das dívidas e mantendo-as sob coação financeira. A ação teve como objetivo reunir elementos de prova relativos aos crimes de usura (agiotagem) e retenção indevida de documentos.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Capela do Alto Alegre e cumpridos por equipes da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e da Delegacia Territorial de Capela do Alto Alegre.

x