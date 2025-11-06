Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ex-deputado do PT morre após ser esfaqueado pelo próprio filho

Crime ocorreu durante um desentendimento familiar

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/11/2025 - 11:27 h
Paulo Frateschi
Paulo Frateschi -

O ex-deputado do Partido dos Trabalhadores (PT) Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, durante um desentendimento familiar nesta quinta-feira, 6, de acordo com informações da Folha de S.Paulo.

Francisco teria desferido golpes de faca que atingiram o abdômen e um dos braços do pai. Paulo Frateschi chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o ataque, a mãe de Francisco, Yolanda Maux Viana, também ficou ferida, sofrendo uma fratura no braço. Ela foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lapa.

