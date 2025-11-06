Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Governo Lula desmente auxílio financeiro a famílias de mortos em operação no Rio

Megaoperação no Rio de Janeiro deixou mais de 100 pessoas mortas

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

06/11/2025 - 9:41 h | Atualizada em 06/11/2025 - 9:59
A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro
A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro -

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) emitiu um comunicado na quarta-feira, 5, onde desmente uma informação de que daria uma um auxílio financeiro para familiares das pessoas mortas durante a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão na última semana.

Durante a Operação Contenção 121 pessoas foram mortas sendo quatro policiais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, o MDHC disse que "não foi consultado sobre o assunto, não fez nenhum anúncio de ajuda financeira às famílias" e esclareceu que "as informações veiculadas [em sites de notícias e nas redes sociais] são inverídicas".

"A visita da ministra Macaé Evaristo ao Rio de Janeiro teve como principal objetivo o acolhimento às comunidades afetadas e a discussão sobre a retomada imediata dos serviços públicos de educação, saúde e assistência social nas áreas impactadas", pontuou o ministério.

Leia Também:

Governo divulga lista com nomes de 115 mortos em megaoperação do Rio
Megaoperação: número de fuzis apreendidos sobe para 93
Vaquinha arrecada R$ 400 mil para famílias de policiais mortos no Rio
"Não podem parar", diz viúva de policial morto em operação no Rio

O ministério detalhou ainda quais ações estão sendo realizadas:

  • Articulação com órgãos públicos para garantir o funcionamento de escolas, hospitais e serviços essenciais;
  • Mapeamento das necessidades locais e coordenação de apoio técnico e institucional, com base em protocolos humanitários internacionais;

O órgão informou ainda que abriu um canal específico no Disque 100 para receber relatos das comunidades impactadas pelas operações.

A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, na terça-feira (28). A ação conjunta das Polícias Civil e Militar, que utilizou cerca de 2.500 agentes, visava combater a expansão territorial do CV (Comando Vermelho) e cumprir aproximadamente 100 mandados de prisão contra lideranças, incluindo 30 de outros estados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

auxílio financeiro famílias megaoperação Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x