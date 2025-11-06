Governo Lula desmente auxílio financeiro a famílias de mortos em operação no Rio

A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) emitiu um comunicado na quarta-feira, 5, onde desmente uma informação de que daria uma um auxílio financeiro para familiares das pessoas mortas durante a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão na última semana.

Durante a Operação Contenção 121 pessoas foram mortas sendo quatro policiais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, o MDHC disse que "não foi consultado sobre o assunto, não fez nenhum anúncio de ajuda financeira às famílias" e esclareceu que "as informações veiculadas [em sites de notícias e nas redes sociais] são inverídicas".

"A visita da ministra Macaé Evaristo ao Rio de Janeiro teve como principal objetivo o acolhimento às comunidades afetadas e a discussão sobre a retomada imediata dos serviços públicos de educação, saúde e assistência social nas áreas impactadas", pontuou o ministério.

O ministério detalhou ainda quais ações estão sendo realizadas:

Articulação com órgãos públicos para garantir o funcionamento de escolas, hospitais e serviços essenciais;

Mapeamento das necessidades locais e coordenação de apoio técnico e institucional, com base em protocolos humanitários internacionais;

O órgão informou ainda que abriu um canal específico no Disque 100 para receber relatos das comunidades impactadas pelas operações.

A megaoperação policial aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, na terça-feira (28). A ação conjunta das Polícias Civil e Militar, que utilizou cerca de 2.500 agentes, visava combater a expansão territorial do CV (Comando Vermelho) e cumprir aproximadamente 100 mandados de prisão contra lideranças, incluindo 30 de outros estados.