HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Governador sobre plano da prefeitura de Salvador: “Segurança pública não se faz sozinho”

Em lançamento do Plano Municipal de Segurança, governador destacou que ações conjuntas com a prefeitura são essenciais

Por Yuri Abreu e Flávia Requião

06/11/2025 - 12:50 h | Atualizada em 06/11/2025 - 13:10
Durante participação na cerimônia de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública, o petista afirmou que a atuação conjunta é essencial para resultados efetivos na área
Em evento com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), destacou, na manhã desta quinta-feira, 6, a importância da integração entre Estado e municípios na construção de políticas públicas de segurança.

Durante participação na cerimônia de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador, o petista afirmou que a atuação conjunta é essencial para resultados efetivos na área.

“Eu vim trazer a imagem do governo do Estado, acreditando que segurança pública não se faz sozinho. Nós temos uma PEC nacional que busca um sistema nacional, como o SUS, em que Estado, municípios e União se unem para juntar recursos, energia, dados e estratégias”, afirmou o governador, durante coletiva de imprensa.

Plano de segurança vai fortalecer combate à criminalidade em Salvador
Ex-deputado do PT morre após ser esfaqueado pelo próprio filho
Em meio à crise do crime organizado, Bruno e Jerônimo buscam união

Jerônimo ressaltou que o plano apresentado pela Prefeitura de Salvador representa um avanço no amadurecimento das ações locais e defendeu que a iniciativa inspire outros municípios baianos a criarem seus próprios programas de segurança.

“Eu quero aproveitar essa oportunidade para conclamar os outros prefeitos, através de Wilson [Cardoso] da UPB, para a gente poder estimular essa metodologia e amadureça a inteligência na segurança pública”, afirmou.

O governador também destacou que a integração entre Estado e Prefeitura de Salvador já vem ocorrendo em diversas frentes e será fortalecida com a implantação do novo plano municipal.

“Posso comprovar quantas vezes o meu secretário de Segurança Pública dialogou com as secretarias municipais para desmontar barricadas e festas de paredões irregulares, em ações conjuntas e programadas. Agora, com o plano, a gente qualifica esse trabalho”, pontuou.

Ele citou ainda a parceria com a Prefeitura para o uso de câmeras de videomonitoramento, que permitirá o compartilhamento de imagens e dados para fortalecer a inteligência policial.

Jerônimo também ressaltou o convite feito pelo prefeito Bruno Reis para participar do evento e disse que a pauta da segurança pública já vinha sendo debatida entre as duas gestões.

“Desde a nossa reunião, no meu gabinete, um dos pontos, além de educação, saúde e mobilidade, foi a segurança pública. Naquele momento, nós combinamos, e ele disse: ‘Eu estou em fase conclusiva de um plano municipal e o convidarei para que a gente possa apresentá-lo à sociedade', anunciando que vai ser enviado à Câmara. A Câmara vai ter autonomia para fazer o debate, mas eu fico muito feliz em estar dentro dessa etapa. Bom, se a Prefeitura já gastou energia para poder fazer o plano e está enviando à Câmara, depois dele pronto, eu quero muito que a gente possa fazer uma nova reunião para planejar e efetivar, com o prefeito e o governador orientando as nossas equipes para executar o plano", explicou Jerônimo.

Bruno Reis Jerônimo Rodrigues segurança pública

x