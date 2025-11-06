POLÍTICA
Governador sobre plano da prefeitura de Salvador: “Segurança pública não se faz sozinho”
Em lançamento do Plano Municipal de Segurança, governador destacou que ações conjuntas com a prefeitura são essenciais
Por Yuri Abreu e Flávia Requião
Em evento com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), destacou, na manhã desta quinta-feira, 6, a importância da integração entre Estado e municípios na construção de políticas públicas de segurança.
Durante participação na cerimônia de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador, o petista afirmou que a atuação conjunta é essencial para resultados efetivos na área.
“Eu vim trazer a imagem do governo do Estado, acreditando que segurança pública não se faz sozinho. Nós temos uma PEC nacional que busca um sistema nacional, como o SUS, em que Estado, municípios e União se unem para juntar recursos, energia, dados e estratégias”, afirmou o governador, durante coletiva de imprensa.
Jerônimo ressaltou que o plano apresentado pela Prefeitura de Salvador representa um avanço no amadurecimento das ações locais e defendeu que a iniciativa inspire outros municípios baianos a criarem seus próprios programas de segurança.
“Eu quero aproveitar essa oportunidade para conclamar os outros prefeitos, através de Wilson [Cardoso] da UPB, para a gente poder estimular essa metodologia e amadureça a inteligência na segurança pública”, afirmou.
O governador também destacou que a integração entre Estado e Prefeitura de Salvador já vem ocorrendo em diversas frentes e será fortalecida com a implantação do novo plano municipal.
“Posso comprovar quantas vezes o meu secretário de Segurança Pública dialogou com as secretarias municipais para desmontar barricadas e festas de paredões irregulares, em ações conjuntas e programadas. Agora, com o plano, a gente qualifica esse trabalho”, pontuou.
Ele citou ainda a parceria com a Prefeitura para o uso de câmeras de videomonitoramento, que permitirá o compartilhamento de imagens e dados para fortalecer a inteligência policial.
Jerônimo também ressaltou o convite feito pelo prefeito Bruno Reis para participar do evento e disse que a pauta da segurança pública já vinha sendo debatida entre as duas gestões.
“Desde a nossa reunião, no meu gabinete, um dos pontos, além de educação, saúde e mobilidade, foi a segurança pública. Naquele momento, nós combinamos, e ele disse: ‘Eu estou em fase conclusiva de um plano municipal e o convidarei para que a gente possa apresentá-lo à sociedade', anunciando que vai ser enviado à Câmara. A Câmara vai ter autonomia para fazer o debate, mas eu fico muito feliz em estar dentro dessa etapa. Bom, se a Prefeitura já gastou energia para poder fazer o plano e está enviando à Câmara, depois dele pronto, eu quero muito que a gente possa fazer uma nova reunião para planejar e efetivar, com o prefeito e o governador orientando as nossas equipes para executar o plano", explicou Jerônimo.
