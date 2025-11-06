Em meio à crise do crime organizado, Bruno e Jerônimo buscam união

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Em meio à crise nacional do crime organizado, a prefeitura de Salvador deu um pontapé para impulsionar a segurança pública local, com o lançamento de plano exclusivo da Segurança Pública e da Defesa Social, na manhã desta quinta-feira, 6.

O evento uniu as forças estadual e municipal, de forma inédita, com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Hotel da Bahia By Wish, no bairro do Campo Grande, para tratar sobre o assunto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, Bruno agradeceu a presença do considerado rival histórico e elogiou a postura do petista, que segundo ele, fez "um grande gesto para a cidade".

“Eu quero, governador, primeiro lhe agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite; depois, pela deferência, porque se tem uma coisa que se respeita na vida pública são os protocolos. Deveria ser o amigo que encerraria esta solenidade, mas o senhor fez questão de falar primeiro. A política é feita de gestos, e hoje a gente dá um grande gesto para a cidade. E também a sua humildade é um grande gesto para mim e para toda a nossa equipe. Muito obrigado por estar aqui”, declarou Bruno.

Governador Jerônimo (PT) ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil) | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Durante a cerimônia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez o mesmo movimento do prefeito e agradeceu ao gestor municipal pelo convite. Durante a sua fala, ele destacou a importância da iniciativa.

“O mais aguardado da população brasileira é a segurança pública. Eu sei também que esse momento, prefeito Bruno, é um momento supra-religioso, supra-partidário. Tenho certeza disso. Eu estou aqui por isso. Eu estou aqui com a convicção que eu devo estar aqui. Se o senhor não me convidasse, eu ficaria bastante apreensivo por conta da necessidade dessa integração. [...] Muito obrigado, prefeito”, disse o governador, durante o discurso no evento.

O petista também defendeu a importância do diálogo entre diferentes esferas de governo e ressaltou que o enfrentamento à violência deve ser construído de forma conjunta e transparente.

“Nós podemos ter qualquer tipo de discordância, [...] vai ser na Câmara quando for enviado, vai ser dentro dos ambientes de diálogo com a sociedade, que a gente vai poder acenar e apontar o que é que nós achamos relevante considerar e incluir, se for o caso. Mas tem um material para se apresentar à sociedade. Aqui não tem negacionismo, é uma proposta de segurança pública. Portanto, eu quero dizer que esse momento, prefeito, é um momento importante, porque nós estamos vendo que o problema da segurança pública não é localizado, não é de um município”, completou.

Ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), Jerônimo agradeceu ao gestor municipal pelo convite e destacou a importância da iniciativa | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Na cerimônia, o prefeito apresentou os principais pontos do plano, elaborado com a colaboração de diversos setores da sociedade. A proposta tem como foco integrar ações de prevenção à violência, fortalecer políticas sociais e aperfeiçoar a atuação das forças de segurança no âmbito municipal.

Além do governador e do prefeito, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e autoridades municipais e estaduais também participaram do evento.