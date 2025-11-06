Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Em meio à crise do crime organizado, Bruno e Jerônimo buscam união

Gestores destacam integração para fortalecer ações de combate à violência em Salvador

Yuri Abreu e Flávia Requião

Por Yuri Abreu e Flávia Requião

06/11/2025 - 11:10 h | Atualizada em 06/11/2025 - 12:29
Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança
Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança -

Em meio à crise nacional do crime organizado, a prefeitura de Salvador deu um pontapé para impulsionar a segurança pública local, com o lançamento de plano exclusivo da Segurança Pública e da Defesa Social, na manhã desta quinta-feira, 6.

O evento uniu as forças estadual e municipal, de forma inédita, com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Hotel da Bahia By Wish, no bairro do Campo Grande, para tratar sobre o assunto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, Bruno agradeceu a presença do considerado rival histórico e elogiou a postura do petista, que segundo ele, fez "um grande gesto para a cidade".

“Eu quero, governador, primeiro lhe agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite; depois, pela deferência, porque se tem uma coisa que se respeita na vida pública são os protocolos. Deveria ser o amigo que encerraria esta solenidade, mas o senhor fez questão de falar primeiro. A política é feita de gestos, e hoje a gente dá um grande gesto para a cidade. E também a sua humildade é um grande gesto para mim e para toda a nossa equipe. Muito obrigado por estar aqui”, declarou Bruno.

Governador Jerônimo (PT) ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil)
Governador Jerônimo (PT) ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil) | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Durante a cerimônia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez o mesmo movimento do prefeito e agradeceu ao gestor municipal pelo convite. Durante a sua fala, ele destacou a importância da iniciativa.

“O mais aguardado da população brasileira é a segurança pública. Eu sei também que esse momento, prefeito Bruno, é um momento supra-religioso, supra-partidário. Tenho certeza disso. Eu estou aqui por isso. Eu estou aqui com a convicção que eu devo estar aqui. Se o senhor não me convidasse, eu ficaria bastante apreensivo por conta da necessidade dessa integração. [...] Muito obrigado, prefeito”, disse o governador, durante o discurso no evento.

Leia Também:

Prefeito é afastado de cargo durante operação da Polícia Federal
Salvador sem trio elétrico? Saiba tudo sobre mudança que chama atenção
Governo Lula desmente auxílio financeiro a famílias de mortos em operação no Rio

O petista também defendeu a importância do diálogo entre diferentes esferas de governo e ressaltou que o enfrentamento à violência deve ser construído de forma conjunta e transparente.

“Nós podemos ter qualquer tipo de discordância, [...] vai ser na Câmara quando for enviado, vai ser dentro dos ambientes de diálogo com a sociedade, que a gente vai poder acenar e apontar o que é que nós achamos relevante considerar e incluir, se for o caso. Mas tem um material para se apresentar à sociedade. Aqui não tem negacionismo, é uma proposta de segurança pública. Portanto, eu quero dizer que esse momento, prefeito, é um momento importante, porque nós estamos vendo que o problema da segurança pública não é localizado, não é de um município”, completou.

Ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), Jerônimo agradeceu ao gestor municipal pelo convite e destacou a importância da iniciativa
Ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), Jerônimo agradeceu ao gestor municipal pelo convite e destacou a importância da iniciativa | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Na cerimônia, o prefeito apresentou os principais pontos do plano, elaborado com a colaboração de diversos setores da sociedade. A proposta tem como foco integrar ações de prevenção à violência, fortalecer políticas sociais e aperfeiçoar a atuação das forças de segurança no âmbito municipal.

Além do governador e do prefeito, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e autoridades municipais e estaduais também participaram do evento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Reis Jerônimo Rodrigues Plano Municipal de Segurança segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a cerimônia de lançamento do Plano de Segurança
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x